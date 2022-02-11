Челябинский зоопарк проведет для гостей экскурсию про любовь в мире животных

Акция состоится накануне Дня святого Валентина.
Совсем скоро во всем мире будут отмечать День влюбленных. Челябинск не останется в стороне, например, в челябинском зоопарке придумали классную идею – провести для гостей экскурсию под названием «Еще раз про любовь». В ходе мероприятия предстоит выяснить, прекрасному чувству подвержены только люди или животные тоже могут любить? Движет ли братьями меньшими только инстинкт и потребность в размножении или человеческому роду есть чему у них поучиться?
Экскурсовод проводит гостей к самым крепким парам нашего зоопарка: тиграм, якам, зебрам, выдрам, страусам и раскроет некоторые тайны их отношений.
Самое главное, мероприятие будет абсолютно бесплатным, достаточно оплатить входной билет.
Всех желающих ждут 12 февраля в 13:00 у вольера с зебрами.
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