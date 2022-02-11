Челябинский зоопарк проведет для гостей экскурсию про любовь в мире животных

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

11 февраля 2022, 08:49 Анна Семенова

Фото: группа челябинского зоопарка в соцсетях

Акция состоится накануне Дня святого Валентина.

Совсем скоро во всем мире будут отмечать День влюбленных. Челябинск не останется в стороне, например, в челябинском зоопарке придумали классную идею – провести для гостей экскурсию под названием «Еще раз про любовь». В ходе мероприятия предстоит выяснить, прекрасному чувству подвержены только люди или животные тоже могут любить? Движет ли братьями меньшими только инстинкт и потребность в размножении или человеческому роду есть чему у них поучиться?

Экскурсовод проводит гостей к самым крепким парам нашего зоопарка: тиграм, якам, зебрам, выдрам, страусам и раскроет некоторые тайны их отношений.

Самое главное, мероприятие будет абсолютно бесплатным, достаточно оплатить входной билет.

Всех желающих ждут 12 февраля в 13:00 у вольера с зебрами.

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