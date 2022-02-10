Находившийся под санкциями Киселев о предложении нацсовета Украины по ТВ внести его в «черный список»: «Вызывает хохот»

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10 февраля 2022, 23:03 Источник: РИА Новости

Дмитрий Киселёв, фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress.com

Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев, комментируя предложение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания внести журналиста в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, заявил, что уже находится под санкциями.

Киселев отметил, что желание Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания внести его имя в «черный список» министерства культуры «вызывает хохот».

«Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств - вплоть до министерства сельского хозяйства. Жаль, что украинское государство довело себя до такой степени уязвимости, что чувствует угрозу от журналиста»,- добавил телеведущий.

По его словам, эти действия только подтверждают, что киевские власти «живут в каком-то виртуальном мире болезненных иллюзий».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против Юрия Чайки и Артемия Лебедева.