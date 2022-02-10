Мутный бензин Litasko: почему нефтетрейдер ЛУКОЙЛа не устраивает даже африканцев

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10 февраля 2022, 22:50

Фото: twitter.com

На днях в Нигерии сообщили, что им пришлось изъять из оборота топливо, полученное от компании Litasko – швейцарского торгового подразделения «ЛУКОЙЛа». Бензин оказался абсолютно не пригодным для использования.

Нигерийская компания по продаже топлива MRS Oil Nigeria заявила, что в поставленном африканскому государству топливе обнаружили 20 % метанола. Обычное содержание – 2-3 %. Продукт даже на вид был мутным и темным, а проведенный анализ подтвердил, что бензин некачественный. В Нигерии собираются провести расследование, ведь теперь в стране дефицит топлива – Нигерия в этом вопросе почти полностью зависит от импорта. В Litasko лишь повторяют словно мантру, мол, компания не участвует во всей цепочке поставок и потому не может отвечать за доставленную продукцию. Данная позиция, конечно, имеет место быть, вот только чести компании явно не добавляет.

Впрочем, судя по множеству скандалов, «ЛУКОЙЛу» оправдываться не привыкать. Какой поставляемый бензин – такие и принципы работы. Вспомним хотя бы историю с трубопроводом «Дружба», когда произошло загрязнение магистрали хлорорганикой. Именно от Волгоградского завода «ЛУКОЙЛа» появились первые сигналы о грязной нефти.

Чем занимается конкретно Litasko? Это эксклюзивный поставщик нефти и нефтепродуктов российского «ЛУКОЙЛа» за пределами РФ, штаб-квартира находится в Женеве. «Окно в мир» – так с гордостью «ЛУКОЙЛ» называет компанию, осуществляющую трейдинг ста процентов ее нефти. Объемы продаж – свыше 3 миллионов баррелей в день. Прибыль – до $3 за баррель, то есть $9 млн в день и $3 млрд в год. По сути, это то, что получает «ЛУКОЙЛ» от эксплуатации недр нашей страны. При этом доходы, судя по всему, уходят в офшорные структуры. Есть версия, что продолжительное время крупнейшая компания беспошлинно экспортировала нефтепродукты под фиктивными названиями, что, безусловно, не добавило денег в бюджет России. По оценкам экспертов, речь идет о дефиците в 2 млрд долларов. Не исключено, что «ЛУКОЙЛ» пыталась уйти от уплаты сборов, используя связи среди чиновников, ответственных за внешнюю торговлю.

Если уж на мировом уровне компания может себе позволить отправлять некачественный бензин и избегать уплаты пошлины, то на российском рынке и вовсе чувствует себя расслабленно. История с «Башнефтью», которая в 2014 году перешла в госсобственность, тому доказательство. Сначала лукойловские компании, не без участия вышеупомянутой Litasko, приобретали нефть башкирской компании и затем ей же продавали на переработку. Очень меткое сравнение сделал тогда менеджер среднего звена «Башнефти»: это будто завод по производству соков с собственными фруктами продает все свои яблоки, а на вырученные деньги приобретает их в другом месте. При этом свои яблоки продает дешевле, чем покупает. Аналогия, наверное, ясна.

Если бы африканские власти обо всем этом знали, они бы не удивлялись обману. А вообще, все это, конечно, стыдно.