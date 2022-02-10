В петербуржской клинике стоматолог травмировал глаз пятилетней девочке

На приеме в стоматологической клинике на улице Доблести в Пушкинском районе Санкт-Петербурга пятилетней девочки прокололи глаз. Инцидент произошел в среду, 9 февраля, около 17.30.
В источнике говорится, что ребенок получил колотую рану правого глаза во время осмотра у врача. Во время местной анестезии девочка дернула головой, и медработник задел глаз.
5-летнюю пациенту доставили в больницу в состоянии средней тяжести. После оказания необходимой помощи девочку отпустили домой.
Напомним, что в декабре прошлого года недовольный пациент нанес смертельное ранение врачу-стоматологу в клинике на северо-востоке Москвы.