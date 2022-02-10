Как в Петербурге НЕ работают концессии и почему расплачиваются за все горожане

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10 февраля 2022, 20:31

Ежегодно администрация Петербурга объявляет о десятках новых концессионных соглашений и государственно-частных партнерствах. Правда о реальных успешных проектах почти ничего не слышно. Возможно потому, что они становятся очередными долгостроями или просто превращаются в «заброшки», как это произошло с двумя такими концессиями в историческом центре города.



Администрация Петербурга периодически гордо рапортует об успешных концессионных сделках с частными подрядчиками. В теории – это действительно выгодный бизнес, как для горожан, так и для бюджета Северной Столицы. Суть концессий в том, что Петербург вкладывает минимальные деньги в некий объект. Основную массу финансов тратит именно концессионер. Но потом он же получает в пользование объект городской инфраструктуры, от которого и получает прибыль.



Однако, это в теории. Если вспоминать практику, то даже самый успешный из таких проектов, а именно Западный скоростной диаметр, не обходится без того, чтобы город покрывал миллиардные убытки концессионеров. Впрочем, в данном случае, все же польза от ЗСД для горожан очевидна, да и сами концессии были заключены еще при Валентине Матвиенко.



Однако, сделки подобного рода, заключаемые при нынешнем губернаторе Александре Белове, выглядят на этом фоне совсем уж печально. Потому, что по факту, пусть даже с компенсацией убытков, но реальных объектов, которые бы приносили пользу жителям и гостям города, почему-то не появляется.



Притчей во языцех уже стал проект Боткинской больницы, который даже на уровне проектной документации стал «золотым». При этом больница «переезжает» с места на место уже порядка 15-и лет. А строительство только одного инфекционного корпуса этого заведения по последним данным оценивается в 30 миллиардов рублей. При этом, эксперты очень сомневаются в инвестиционной привлекательности такого проекта, как строительство новой больницы, поскольку не очень понятно, с чего она будет приносить концессионерам прибыль? Поскольку, во-первых, это государственное медицинское учреждение. То есть, спектр платных услуг, которые и могли бы приносить прибыль инвесторам, весьма ограничен. А во-вторых, это медучреждение, фактически, собирает пожертвования. Нет, это не шутка.



Но даже если бы Боткинская была платной, то всё равно не очень ясно, как она могла бы «отбить» 30 миллиардов рублей трат только на один корпус. На это явно потребовались бы десятилетия, не говоря уже о выходе ГУБЗ «в плюс». Что, к слову, в принципе не является приоритетом для любого государственного бюджетного учреждения.



Есть и более локальные, но не менее печальные примеры концессионных сделок. Например, в 2020 году между Смольным и ОАО «Асгард» было подписано соглашение о реконструкции «Усадьбы Игеля», а также Дома А.Е. Вяземского со зданием механической мастерской Р.М. Ветцера, сроком на 49 лет. С инвестиционным обеспечением со стороны компании на сумму в 302 миллиона рублей.





В теории, эти исторические объекты должны были превратиться в гостиничный комплекс «уровня не менее три звезды». На практике же здание после заключения концессии успело слегка сгореть, по причине чего окончательно пришло в аварийное состояние. Которое, к слову, не было надлежащим образом огорожено. По причине чего в 2021 году между городом и ОАО «Асгард» состоялся суд, выигранный Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Но на текущий момент никаких ремонтных, реставрационных и строительных работ на объекте не ведется. А сам комплекс зданий находится просто в чудовищном состоянии.





Весьма похожая история получилась и с домом 40 на Среднем проспекте, который был взят в концессию ООО «Центр АТР-Сайгон» сроком на 43 года в 2018 году. По договору, инвестор должен вложить в реконструкцию здания и строительство гостиничного комплекса, так же с не менее чем тремя звёздами, более 400 миллионов рублей.

Это историческое строение, к счастью, не горело, но выглядит не менее плачевно, чем вышеозначенный «гостиничный проект». Да и работы там также, как и в случае с Усадьбой Игеля не ведутся от слова «совсем».







Вообще, если говорить о функциональной реконструкции исторических зданий и комплексов, то у администрации Петербурга с этим все как-то совсем плохо. Достаточно вспомнить многолетнее заруинивание главных императорских конюшен. А также, фактическую неспособность Смольного найти решение по систематической реконструкции исторических зданий из так называемой «фоновой городской застройки».



Но, что особенно удивляет, так это информационная политика администрации города, в рамках которой эти откровенно провальные долгострои и невозможность найти адекватных инвесторов, подаются, как некий экономический прорыв, который поможет и городу, и предпринимателям, и простым гражданам. Хотя по факту, все обстоит с точностью до наоборот.