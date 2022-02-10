На Олимпиаде в Пекине за сборные других стран выступает много уроженцев России

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10 февраля 2022, 19:52 Антон Дубровский, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Natsuki Sakai / AFLO / Global Look Press

На Олимпийских играх в Пекине не все наши спортсмены выступают без гимна и флага из-за санкций. Некоторые из атлетов просто выступают за спортивные команды других стран.



Сегодня в мировом спорте все изменилось. Это касается всего: ритуалов, законов, правил, национальных обычаев, и, в том числе, и патриотизма. Если в начале 21 века за сборную по футболу Италии не мог выступать бразилец по национальности, а хоккеист канадского происхождения не мог играть за хоккейную команду Китая, то теперь все спортсмены могут выбирать, за какую команду они хотят выступать, и даже изменять гражданство. Вот и получается, что на чемпионатах мирового уровня и Олимпиадах спортсмены могут представлять не свою родную страну.



Тенденция к подобным изменениям начала складываться еще в начале 90-х годов прошлого века, когда известные тренеры из СССР были вынуждены уезжать из страны из-за того, что в тот период спорт там был далеко не на первом месте. Не было воспитанников, и за работу платили смехотворно мало. Менять профессию также не хотелось. Так, в 1996 году, уехал в Австралию Александр Парнов, бывший легкоатлет. Он взял с собой своих учеников Виктора Чистякова и Дмитрия Маркова. И уже в 2006-м году Александр начал готовить к соревнованиям австралийского спортсмена Стива Хукера, который в 2008 году в Пекине, впервые за 40 лет, завоевал для Австралии золото в легкой атлетике.



Ким Буханцов, тренер Фаины Мельник, чемпионки мира и победительницы Олимпиады года 1972, был вынужден, по тем же причинам, в середине 90-х переехать в Сирию. Ким Буханцов - метатель диска, он был в составе сборной СССР на трех Олимпиадах. Он подготовил сирийскую спортсменку Гаду Шуаа, и она стала олимпийской чемпионкой.



Это же касается и наших выдающихся тренеров в фигурном катании и спортивной гимнастике.



Если же вернуться к нашей стране, то и у нас в олимпийских сборных с 2010 года работало больше 20 иностранных тренеров. И сегодня наших лыжников тренирует шведский тренер Маркус Крамер, а конькобежцев — польский тренер Павел Абраткевич.



Результаты от работы зарубежных тренеров, в частности, были. Но, в целом, в большинстве видов спорта, чиновниками-управленцами, потратившими немалое количество денег на чужестранных тренеров, не была создана настоящая система подготовки спортсменов и необходимая для этого инфраструктура. (Пример - биатлонистки Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина, которые прославили Белоруссию и Словакию).



Интересно, что за Белоруссию и сейчас выступают многие бывшие российские спортсмены, которые оказались не нужными в своей стране. Так, Никита Лобастов, биатлонист из Удмуртии, золотой и бронзовый призер на юниорских чемпионатах мира, сейчас выступает за Белоруссию, так как, по его словам, не имеет перспектив на своей земле. Алина Стремоус, биатлонистка из Волгоградской области, из-за отсутствия возможностей для подготовки, уехала в Молдавию и там стала профессионалом. Она завоевала на чемпионате Европы первое за 14 лет золото для Молдавии и выступает сейчас на Олимпиаде в Пекине.



Наталья Ушкина, также биатлонистка, стала выступать за Румынию. Вполне вероятно, что и она блеснет на следующих крупных международных соревнованиях и подарит Румынии медали.



В нашей стране вышеперечисленные спортсмены попали в разряд бесперспективных. Есть мнение, что они просто не выдержали конкуренции, и ушли туда, где легче продолжать карьеру на международном уровне. Но ведь если бы в нашем биатлоне была настоящая конкуренция, то были бы другими и результаты национальной сборной.



Что касается фигурного катания, то у нас очень много талантливых спортсменок. Но в команду попадают лишь 3 фигуристки. Поэтому остальные уезжают из страны и становятся соперниками своим бывшим соотечественницам. Таким образом они зарабатывают на жизнь и реализуются профессионально. Характерно, что руководители в этом виде спорта не препятствуют этому и даже помогают. Так, Елизавете Жук, тренер Нина Мозер лично предложила выступать за Чехию. В результате Лиза попала на Олимпиаду и выйдет на пекинский лед в паре с Мартином Бидаржем.



Фигуристка Анастасия Шаботова, которая в 2019 году, будучи еще ученицей 7 класса, за несколько дней до чемпионата Европы заявила в прямом эфире Интернета, что для стабильных результатов на соревнованиях необходимо «пить правильный допинг» и предположила, что фигуристки Этери Тутберидзе используют это, в 16-лет стала 2-кратной чемпионкой Украины.



Хоккеист Денис Осипов, обладатель Кубка Гагарина — 2016 в составе магнитогорского «Металлурга» для того, чтобы попасть на Олимпиаду, согласился играть за хоккейную команду Китая. Осипов получил гражданство и теперь играет в КХЛ за «Куньлунь». По паспорту, его зовут Да Ни Си Ао Кси Бо Фу.



Вот и получается так, что в международных соревнованиях наши спортсмены могут проиграть своим же соотечественникам.