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Компания «Мегалайн» представит проект реновации «Горской» на ПМЭФ-2022

, 18:48

Компания «Мегалайн» представит проект реновации «Горской» на ПМЭФ-2022
Фото: youtube.com / Aurora Group

Как сообщает «Мегалайн», в начале июня будет выбран победитель международного конкурса на лучшее архитектурно-градостроительное решение по освоению территории «Горская».

Итоговый проект будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме – 2022. Это станет одним из самых масштабных инновационных решений в Северной столице. В настоящий момент на будущей строительной площадке в 150 гектаров располагаются несанкционированные свалки.

Главная цель инвестора – компании «Мегалайна» -  создать новый, уникальный «город инвестиций». Общий объем реализации проекта составит 60 млрд рублей, а полностью завершить проект планируется в 2030 году.

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