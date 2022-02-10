Родители скрывают наркозависимость своих детей, пытаясь справиться самостоятельно

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2022, 18:47

За последнее время заметно возросло количество обращений в полицию родителей, чьи дети употребляют наркотики и сбывают их. Правоохранители для вычисления закладчиков использует системы видеонаблюдения. На помощь приходят и бдительные граждане.



Наркобизнес активно вовлекает в свои сети несовершеннолетних. Их легко подтолкнуть на преступление, особенно за материальное вознаграждение.

Ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 16 лет. Рекрутеры делают на этом акцент. Малолетних инструктируют на случай задержания полицией. В большинстве случаев они отделываются постановкой на учёт.



Часто дети, вовлечённые в наркобизнес, сами начинают употреблять наркотики. Под большим ударом благополучные семьи. Купить наркотики становится проще, соскочить с них труднее. На подростках это отражается в виде психических нарушений. Поведение становится агрессивным, неестественным.

Родители стараются не рассказывать о своей проблеме, опасаясь за дальнейшую судьбу ребёнка. Концепция, что бывших наркоманов не бывает, усложняет процесс реабилитации зависимых людей к нормальной жизни.



