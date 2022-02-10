За последнее время заметно возросло количество обращений в полицию родителей, чьи дети употребляют наркотики и сбывают их. Правоохранители для вычисления закладчиков использует системы видеонаблюдения. На помощь приходят и бдительные граждане.
Наркобизнес активно вовлекает в свои сети несовершеннолетних. Их легко подтолкнуть на преступление, особенно за материальное вознаграждение.
Ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 16 лет. Рекрутеры делают на этом акцент. Малолетних инструктируют на случай задержания полицией. В большинстве случаев они отделываются постановкой на учёт.
Часто дети, вовлечённые в наркобизнес, сами начинают употреблять наркотики. Под большим ударом благополучные семьи. Купить наркотики становится проще, соскочить с них труднее. На подростках это отражается в виде психических нарушений. Поведение становится агрессивным, неестественным.
Родители стараются не рассказывать о своей проблеме, опасаясь за дальнейшую судьбу ребёнка. Концепция, что бывших наркоманов не бывает, усложняет процесс реабилитации зависимых людей к нормальной жизни.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Сергей Караганов о кончине НАТО, отказе от доллара и развороте "Северного потока" в Россию
- 19:52 На Олимпиаде в Пекине за сборные других стран выступает много уроженцев России
- 19:21 Самые смелые покушения на великие произведения искусства
- 18:48 Компания «Мегалайн» представит проект реновации «Горской» на ПМЭФ-2022
- 18:47 Родители скрывают наркозависимость своих детей, пытаясь справиться самостоятельно