Зимняя депрессия: как справиться с сезонной болезнью

Аргументы Недели → Общество 13+

10 февраля 2022, 18:39 Елизавета Гребенькова

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Изменение настроения, качества сна, аппетита и заряда энергии — то, с чем сталкиваются до 20% населения планеты в период перемены погоды по данным зарубежного справочника Help Guide. Разбитое состояние, тяга к углеводам и отсутствие мотивации приступать к выполнению запланированных дел американские врачи из Национального института ментального здоровья называют сезонным аффективным расстройством. Для нас же предвесенний сбой в организме привычнее звучит как «сезонная депрессия». Как вернуть продуктивность, блеск в глазах, румянец на щеках и встретить весну обновленным?



Витамин D



Вспомните летний день на свежем воздухе под ласкающими теплом лучами солнца. Эти приятные дни хочется вернуть не столько вам, сколько вашему организму. Именно в пик солнечной активности он насыщается витамином D. Стабильная работа щитовидной железы, сердца, сосудов и усвоение кальция в организме — все это заслуги «солнечного витамина».

Восполнить его нехватку поможет появление в рационе морской рыбы и молочных продуктов, а также витаминные добавки.





Водородная вода



Мощный антиоксидант, который снимает следы усталости, замедляет процессы старения и снижает уровень сахара в крови. Нет, речь идет не о волшебном эликсире из фантастического фильма. Такого эффекта поможет добиться водородная вода. Если обычная состоит из молекул H2O, то водородная насыщена газообразным молекулярным водородом — H2. Эта молекула имеет суперспособность проникновения через биологические мембраны, что позволяет водородной воде эффективно очищать организм. Косметический эффект и отлаженная работа организма — прекрасный повод радоваться наступающему весеннему сезону.



Сон



От впадения в спячку и вечной усталости спасет налаживание отношений со сном. Прямое влияние качества сна на появление симптомов «сезонной депрессии» выявили исследователи Питтсбургского университета. Они установили, что люди, которые в зимнее время года потеряли мотивацию и интерес к повседневной деятельности, имеют неправильные представления о здоровом сне.



Напомним: спать желательно не менее 6, но и не более 9 часов, поскольку переизбыток сна породит в организме вялость, а недосып может привести к неврозам и развитию депрессии.



Ярко одевайтесь



Мы носим одежду той цветовой палитры, которая отражает наше состояние и потребности. Профессор эволюционной психологии Карен Пайн утверждает: «Когда мы надеваем какую-либо вещь, то неосознанно начинаем отождествлять себя с ней, перенимать определенные ее характеристики». Так, старый серый свитер зачастую — не ностальгия по ушедшим годам, а косплей на чеховского «Человека в футляре».



Смело идем от внешнего к внутреннему и создаем настроение с помощью гардероба. Яркая и комфортная одежда на фоне слякоти и ветра не то что не потеряет своей привлекательности, но приобретет восхищенные взгляды. Ваша награда за яркий выход в свет — избавление от зимнего сплина.