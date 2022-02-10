Завтра утром челябинцам расскажут, зачем нужны зоопарки

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

10 февраля 2022, 17:05 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

В пятницу выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Сбитый летчик поутру».

11 февраля ведущие стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» Сергей Филичкин и Андрей Трушников вместе с приглашенными гостями в прямом эфире обсудят несколько важных и интересных тем.

Директор Челябинского зоопарка расскажет, зачем нужны зоопарки. Своим мнением о судьбе религии в эпоху социальных сетей поделится иерей Владимир Панарин, известный как поп-блогер. Основатель компании «Кухня Гертруды» Дмитрий Пушкарев ответит на вопрос, хотят ли россияне кушать отечественные продукты.

Напомним, что стрим-шоу «Сбитый летчик поутру» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс», передача выходит каждое пятничное утро. Завтра трансляция начнется в 8.20 по челябинскому времени, увидеть ее можно будет на канале «Гранада TV» в YouTube.