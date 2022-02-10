Ни один зоопарк Крыма не соответствует нормам нового закона

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10 февраля 2022, 16:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Напомним – вся эта сфера развлечений сейчас остановлена и готовится к новой сертификации, которую может не пройти к новому сезону.

Напомним – закон о новых правилах содержания животных в зоопарках вступил в силу 01.01.2022. Согласно ему, владельцы должны многократно увеличить территории своих заведений. Сейчас ни один зоопарк Крыма не соответствует новым нормам.

Владелец бахчисарайского зоопарка Виктор ЖИЛЕНКО считает предъявленные меры чрезмерными. По его мнению, авторы закона определили размеры вольеров без учета мнения практиков – владельцев и руководителей зоопарков. Вдобавок, некоторые нормы выполнить фактически невозможно так как, к примеру, непонятно от какой точки отсчитывать высоту помещения для крокодилов – от дна бассейна или поверхности воды.

Основную надежду ЖИЛЕНКО возлагает на главу Крыма. Он уверен, что политического и административного веса Сергея АКСЕНОВА хватит, чтобы в высших российских эшелонах пересмотрели нормы, изложенные в законе.

При этом гарантий, что зоопарки откроются к сезону 2022 года нет.