В Красноярском крае планировавший теракт в Minecraft 16-летний подросток приговорен к пяти годам колонии

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10 февраля 2022, 15:38 Источник: РИА Новости

судья, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что суд в Канске приговорил одного подростка к пяти годам колонии за обучение работе со взрывчаткой для последующей организации терактов. Якобы молодой человек собирался взорвать здание ФСБ в игре Minecraft.

«Первый Восточный окружной военный суд вынес подросткам из Канска приговор. Суд приговорил 16-летнего подростка к пяти годам колонии по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двух других освободил от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию»,- пояснил собеседник.

Осужденный школьник будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года подростки «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Не исключено, что школьники учились обращаться со взрывчаткой.

В ФСБ уточнили, что молодым людям вменили прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности; четыре эпизода изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору; три эпизода незаконного хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Возбуждены уголовные дела.