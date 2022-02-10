Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург рассказал, почему в России учителя нищие и «живут на гроши»

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10 февраля 2022, 15:10

Евгений Ямбург, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург выступил на пресс-конференции «Нищие преподаватели. Почему учителя в России живут на гроши?»

Ямбург рассказал, что получает письма со всей страны получаю. Учителям из-за низких зарплат приходится подрабатывать грузчиками. Он назвал это бедой. «Кормить надо семью, не задумываясь о том, где и как можно подработать... Это вместо того, чтобы читать, готовиться и отдавать детям себя целиком», – пояснил Евгений Ямбург.

По словам заслуженного учителя, в регионах колоссальная перегрузка, люди перегружены до предела. «Идет отток. А там, где зарплата учителя достойная, не так просто устроиться на эту должность», - сообщил Ямбург в ходе организованном Общественной службой новостей мероприятии.