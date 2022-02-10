В Челябинской области экологические вопросы возьмут под особый контроль

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10 февраля 2022, 14:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Пресечение нарушений законодательства в сфере экологии — приоритетная задача для совместной работы регионального правительства и прокуратуры.

Сегодня, 10 февраля, состоялось заседание коллегии региональной прокуратуры по итогам работы в 2021 году. В мероприятии приняли участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В своем выступлении глава региона озвучил ряд приоритетных для прокуратуры и правительства задач. Среди них — вопросы деятельности сферы ЖКХ, снижения рисков гибели людей от несчастных случаев, антитеррористической защищенности, а также обеспечение исполнения законодательства при предоставлении предпринимателям мер господдержки, исключение избыточных обременений для малого и среднего бизнеса, исполнение госзаказчиками финансовых обязательств перед предпринимателями.

Алексей Текслер особо подчеркнул, что под пристальным вниманием должны быть нарушения законодательства в сфере экологии, в том числе вопросы, связанные с обращением твердых бытовых отходов. Глава региона отметил, что работа по строгому соблюдению промышленными предприятиями природоохранного и экологического законодательства, должна быть продолжена.