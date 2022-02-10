Депутат Госдумы Стенякина высказалась об идее Милонова помочь многодетным семьям с нянями: меры поддержки обсуждаются

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10 февраля 2022, 11:16

фото: pixabay.com

Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, прокомментировала предложение депутата Виталия Милонова ввести государственную социальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями или внедрить практику оплаты их работы средствами материнского капитала.

По словам Стенякиной, оплата услуг нянь теоретически может быть допустима. Очень важно, чтобы средства маткапитала шли прежде всего на пользу ребёнку.

Комментируя идею Милонова о создании социальной услуги по обеспечению семей нянями, она усомнилась в возможности реализации такой идеи на федеральном уровне, - передает RT. Екатерина Стенякина отметила, что на уровне регионов это вполне реально. "Эта мера поддержки разумна, с одной стороны, но нужно понимать, востребована ли она самими семьями", — пояснила парламентарий.