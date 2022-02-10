Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разрешить конфессиям в исключительных случаях регистрировать светские браки

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10 февраля 2022, 10:32

В. Милонов, фото: Russian State Duma Photo Service, globallookpress.com

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил разрешить религиозным конфессиям в исключительных случаях регистрировать браки в светской форме.

По мнению Милонова, возможно в исключительных случаях, когда люди находятся на изоляции сейчас.

Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин считает неправильным онлайн-регистрацию браков, поскольку важен вопрос сохранения традиционных свадебных церемоний в ЗАГСах.

Как сказал в своем комментарии Милонов, это было связано с пандемией, но удаленный формат это важнейшее решение переводит в некое гражданское решение. "Я бы наоборот даже наделил возможностями традиционные конфессии договариваться с ЗАГСами и в исключительных случаях брать на себя функцию регистратора, чтобы у них было полномочие", - цитирует депутата Госдумы Агентство городских новостей "Москва". По его мнению, не у всех, но чтобы традиционный кафедральный собор имел возможность регистрировать браки. "Это было бы прекрасно, чтобы не ходить два раза", - сказал Милонов, комментируя возможность заключать браки онлайн.