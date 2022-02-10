Politico: в США сенаторы разрабатывают новые санкции против России «за кибератаки на Украину»

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10 февраля 2022, 08:45 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

В США сенаторы рассматривают возможность введения новых санкций против России за кибератаки на Украину. Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес сообщил, что санкции за кибератаки являются "одним из рассматриваемых вопросов", - пишет издание Politico.

По информации издания, законодатели рассматривают возможность введения санкций за хакерские операции, которые Россия уже якобы предприняла против Украины.

В публикации отмечается, что пока неясно, насколько серьезной должна быть кибератака, чтобы за ней последовали санкции.

Сенаторы настойчиво предлагают увеличить объем помощи Украине для предотвращения кибератак.

Член Сената по международным отношениям республиканец Роб Портман заявил, что он работает с сенатором-демократом Крисом Мерфи, чтобы включить "миллионы" финансирования для киберпомощи Киеву.

В ночь на 14 января произошла масштабная хакерская атака на сайты украинских ведомств Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго.

Ответственные за кибератаки на правительство Украины не были названы, но президент США Джо Байден заявил о возможности проведения США собственных киберопераций, если Россия устроит новые кибератаки против Киева.