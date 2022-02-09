30 лет назад США организовали гуманитарную помощь России

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9 февраля 2022, 23:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: novayagazeta.ru

Ровно три десятилетия назад, 10 февраля 1992 года началась судьбоносная операция, получившая название «Provide Hope» («Подай надежду»). В этот день 12 транспортных самолётов ВВС США, базировавшихся в Турции и Германии, доставили первую партию медикаментов и продовольствия в страны бывшего Советского Союза. Поставки прошли в 12 городов – Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алматы, Душанбе, Ашхабад, Ташкент, Баку и Бишкек. То были дни, когда США ещё не считались соперником России. Напротив, тогда отношения между сверхдержавами были на высоте.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля 1992-го, ВВС США совершили 65 вылетов и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов. В операции участвовали не только военные самолёты, но и гражданские лайнеры. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны с Саддамом Хусейном («Буря в пустыне»). У многих людей до сих пор остаются приятные воспоминания по этому поводу. Они вспоминают, как впервые попробовали доселе невиданные продукты. Тогда всё это казалось неимоверно вкусным, учитывая серьёзный дефицит товаров в магазинах и угрозу тотального голода. Американцев благодарили все. США в оказании помощи будущей РФ активно поддерживали ФРГ, Япония и Великобритания.

Всего в рамках операции «Подай надежду» до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса, в общей сложности доставлено 7012 грузов. 500-й борт, также известный, как «Юбилейный», прилетел уже в 1997 году.