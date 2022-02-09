Что есть правда, истина, ложь

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 февраля 2022, 21:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Эту статью «подсказала» мне женщина Оля, которая служит или работает в «отделе для прессы» Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата. Знакомы мы с Ольгой пару лет и у нас во взглядах не было противоречий до определенного момента…

В один из приятных вечеров, когда за окном падает крупный и пушистый снег, а в доме потрескивает камин, так и тянет на философские темы… А если еще и повод есть… А он был.

Я – среднестатистический человек в вопросах религии. Да, мне интересно изучать литературу о православии, ходить на службы, исповедоваться, причащаться. Более того, есть православные святые, их мощи не в Прибалтике, к которым мы регулярно «приезжаем», и которых моя семья почитает с большой любовью. Речь сейчас о внутреннем отношении к тем, кто своим жизненным подвигом любви к людям, получил право канонизации.

Если я среднестатистический человек в вопросах религии, то, на мой взгляд, девушка Оленька разбирается в вопросах православия гораздо лучше: как я поняла, регулярное общение с Владыкой Евгением (удивительной доброты пастырь), присутствие на службах и все то, чем живет православная церковь Эстонии (Московского Патриархата), то и вопросы у меня среднестатистические, которые основаны на наблюдениях, собственном анализе и сравнении православной действительности с православной литературой, и, конечно, религиозной «Конституции» - Библией.

Итак, речь зашла у нас о терпении, правде, сорокоусте…

Мне есть с чем сравнивать: я бывала во многих храмах России, Кипра, Латвии, Греции и т.д. Могу сказать, что отношение людей к православию отличается в разных странах. И тут речи не идет о «расколе», а суть в отношении священнослужителей, монахов к прихожанам…

Возможно, что у меня наивный взгляд, но меня так воспитывал мой отец – ветеран ВОВ, моя мамочка, которая ушла в мир иной, когда мне едва исполнилось 18 лет, верующий дедушка, который прожил 97 лет, и вставал-ложился с молитвой… Воспитали так, что врать – мерзость, умалчивать факты во вред себе и людям – мерзость, унижать, оскорблять, воровать – мерзость…

Вернемся к моим наблюдениям, ощущениям и разговору с Ольгой.

Более двадцати лет я посещаю одну православную церковь в Латвии, уж очень она мне полюбилась… С моего первого посещения я заметила очень интеллигентную женщину, которая разговаривала со священнослужителем… В храме было мало людей и их разговор невольно был слышен: я не буду «пересказывать» его, но напутствие священника запомнила –«терпи!» Прошло более двадцати лет, а эта женщина продолжает ходить в храм и слышит от пастыря – «терпи». Один раз я набралась смелости подошла к женщине и спросила: «Может, вам помочь?» Пожилая женщина подняла на меня глаза и заплакала: оказывается, она много лет живет в венчанном браке, в котором муж систематически поколачивает ее, отбирает заработанные деньги и унижает… Когда я увидела двадцать лет назад эту женщину, то выглядела она здоровым человеком…. Сегодня эта женщина пугается каждого шороха, глаза в пол и слезы… О здоровье психическом и физическом речи не идет. Многие читатели скажут: «Глупая женщина!». Нет, не глупая. Она воспитывалась в очень религиозной семье, где терпение – главная добродетель, а все то страшное, что происходит в доме нужно замалчивать! Мол, что в семье не бывает! Сегодня этой женщине за 60 лет… Вряд ли она уйдет от своего мужа – работы нет, дети не вмешиваются в дела родителей, так как им дали понять, что «отгребут» от отца по полной, а мать не сможет их защитить… Нет практически ничего, а только, увы, боль. Если бы эта милая женщина сумела, как пела несравненная Людмила Марковна Гурченко, «не бойтесь бросить все на карту, и жизнь переломить свою!», ушла от абьюзера, то, возможно, жизнь сложилась иначе… Она мне сказала: «Как я могла уйти? Батюшка велел – терпи. Мы пришли на землю для страданий, а радоваться будем в Царствии Небесном!»

Вдумайтесь, дорогие читатели, человек ожидает смерти, но не живет… Кстати, когда я ее крайний раз видела, то священнослужитель больше не говорил – терпи, а «отправил» женщину к психологу…

Вы думаете, что это единственный случай в моей «практике» наблюдения? Увы, нет! Я сама прошла, через «терпи»! Историей конкретной утомлять не буду, но скажу, что она связана с «мистической» темой, что в народе называют «сглаз», «порча», а ты сам не можешь объяснить, что с тобой происходит… При встречах знакомые и друзья говорят: «Что с тобой? Ты как не в себе… Словно «бабушка «отшептала». Да, такое бывает в жизни! Когда происходят подобные вещи, то люди идут в церковь (есть те, кто ходит к бабкам, но это точно не мой случай), чтобы посоветоваться со священником… Бывает и так, что «улучшений» долгое время не наступает. Тогда вновь идешь к священнику, а ответ – терпи! Хорошо, если ситуация «разруливается» достаточно быстро, а если годы? Упущенное время, нервы и как следствие – депрессия! Но человек идет! Почему? Да потому, что веками так было в православии! Слово священника – истина! Не Бога, прошу заметить, а священника! Вам «передают» только волю Спасителя! Я бы и верила в это, если бы не один случай: довольно долго я ходила к латвийскому священнику из церкви в городке Бауска… тогда я не оценивала ситуацию разумно… Мне долго батюшка говорил «терпи», мол, Господь управит… Еще сказал мне, что, разумеется, я «сама виновата» (хотя, много исповедей было, причастия, а в чем вина – не объяснил, а я сама все грехи мировые на себя «повесила», вплоть до грехопадения Адама), а итог – «не знаю, что тебе делать!»

Но в один день мне раздался звонок от батюшки из городка Бауска: священнослужитель попросил меня помочь пройти процедуру подтверждения диплома стоматолога, полученного в России… Действительно, есть такое: если человек получил диплом в России, а хочет работать в Латвии, то следует подтвердить диплом. А это бывает сложно – необходимо знание государственного языка, все «пункты», которые существуют в ЕС. Нет, не себе батюшка просил, а очень хорошему знакомому. В этой просьбе нет ничего особенного, но! Рассказ батюшки: «Нужно помочь ему! Он в Москве работал в клинике, но вот мама хочет перевезти его в Ригу, потому как на него «насела» женщина и колдует, колдует… Мама, она армянка, хочет увезти его от нее, от колдовства. Надо помочь!»

Позвольте, а как же «терпи»? Получается, что когда я слезно просила посоветовать молитву от «сглаза» или еще что-то, что ведомо священнику, и когда моя семья была «на износе», то – терпи, а тут – «пересели в Ригу, подними своих «сильных мира», «организуй европейский диплом»… На него же порчу насылают! Это «официальная» версия батюшки из Бауски, а на деле со стоматологом из Москвы – другая история… А, почему же правду не сказать? Ложь во спасение? Кого? Я, имея почитание к священнослужителю, прошу знакомых, а те «впрягаются», но выясняется, что не так все «радужно»… Итог? Получается, что я «подставляю» дорогих мне людей и создаю проблемы им?

Таких просьб было предостаточно, но случилось то, что не укладывается у меня в голове: батюшка из городка Бауск решил нас, меня и супруга (мы женаты, венчаны почти 10 лет) «свести» с бывшей женой моего мужа… Как так? Объясню! Нет, я не являюсь никакой разлучницей: мы познакомились с моим мужем гораздо позже, чем закончились отношения с бывшей женой, оставлено было все имущество «экс», под чистую, но… Есть женщины, которые даже после развода и при наличии новой жизни считают, что экс-муж – собственность! Но это вопрос к психологу. Итак, батюшка строго «приказал» быть на службе… удивительно, что совсем в другом храме, где живет «бывшая» моего мужа… Приехали мы на службу, стоим и вдруг я чувствую, что меня словно «сверлят» в затылок… Оборачиваюсь и вижу женщину с ярко-красной помадой на губах… Я не видела бывшую своего мужа, но… интуитивно почувствовала… Что потом? Бывшая устроила скандал в церкви – крик… Нет, не было никаких обвинений, а просто крик и «пожелание», чтобы мы… сами понимаете. Разумеется, мы пошли к отцу Николаю, и все рассказали. А он не был удивлен, а только улыбнулся и сказал: «Вот видите, как я вас!» При этих словах я рухнула у алтаря! Хорошо, что рядом со мной был не только муж, но и моя приятельница-прокурор, которая потом сказала: «Ты понимаешь, что произошло? Вторжение без спроса в личное пространство! Это уже не духовный аспект, а юридический». Вот тут до меня и стало доходить, а почему, когда мы венчались в Риге, обряд совершил именно этот батюшка, кстати, мы держали в тайне дату венчания, «присутствовала» за колонной бывшая жена… Кто ее позвал? Почему я считаю, что к этому «причастен» отец Николай? Да потому что после моих многочисленных вопросов он «признался», что знаком с бывшей женой моего мужа! Сам! Он- приезжий украинец в Латвию, она – приезжая украинка… В одном «обществе»… А как же землячке не помочь? А эти «латыши-дураки» съедят…

Простите, что я пишу такое долгое вступление… Это вопрос о правде! Нужно ли о том, что произошло с моей семьей, о своих мыслях – «терпи», о вторжении в частную жизнь (я только мизерную долю рассказала), об использовании – рассказывать публично? Я уверена, что многие с подобным столкнулись! Кстати, а стоит рассказывать публично о том, что существует педофилия, гомосексуализм, «неясные» пожертвования с указанием точной суммы, дорогие одежды, машины в церковном «обществе»?

Этим я открыто поделилась с девушкой Ольгой, работающей со СМИ в Эстонской Православной Церкви… Спустя время я получаю от Ольги статью… В ней много чего, но есть и мысли о «правдолюбах»…

Привожу текст Ольги.

«Нужна ли «ложь во спасение» ?!

Однажды, читая 115-й псалом, включённый в «Последование ко Святому Причащению»,

я, буквально споткнувшись о слова «всяк человек ложь» (Пс.115,2), задумалась: «Господи, столько раз читала-перечитывала и вдруг "увидела" – «человек есть ложь»?! А как же ветхозаветные пророки – провозвестники воли Бога? Как же преподобный Серафим Саровский и праведный Иоанн Кронштадтский, Ксения Блаженная и Матронушка Московская…? Они – ложь?!» Эти мысли сподвигли к размышлениям...

Да – человек непостоянен! Не только слова его могут нести ложь, но и помыслы могут быть обманчивы: сегодня думает так, а завтра – иначе. Или – может думать одно, говорить – другое, делать – третье. И вспомнилась простая мудрость: «Всё суета сует и томление духа!» (Еккл. 1:14), то есть – без участия Бога стремление человеческой души теряет Божественный замысел и становится суетой. И не Бог виновник этой суеты, а это выбор самого человека, ставшего «суетой сует» без Бога!

«Всяк человек ложь» – только половина фразы. Полностью она звучит так: «Аз же рех во изступлении моем: всяк человек ложь» (Пс.115,2). Стало интересно, что говорят Святые отцы об этом силлогизме царя Давида.

Святитель Василий Великий, например, толкует это так:

«Кто ищет опоры не в вере, но от себя приступает к учению о Боге и дерзает на постижение истины одними лишь человеческими силами, тот лжец и гораздо более отпадает от истины… Что значит: «всякий человек лжив»? Ужели нет ни одного правдивого? Как же об Иове написано: «был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» (Иов.1:1)? Что скажем мы и о пророках? Если и они лживы и сказанное ими ложно, то все погибло. Что скажем об Аврааме? Что о всех праведниках? Видишь ли, как худо – принимать изречения (Писания) буквально, и не проникать в смысл их? Что же значит: «всякий человек лжив»? То, что ... человек подобен суете (Пс.143:4)».

Жалоба Пророка на своё сокрушение пред Господом лишь показывает нам глубину его веры. Именно в исступлении, в тяжёлых обстоятельствах жизни, когда царь Давид встретил со стороны людей лживую хитрость и противодействие, тогда-то он и сделал свой вывод, что «всяк человек ложь» – то есть обманчива не только надежда на помощь человека, но и сам человек может осознанно лгать, ища в обмане малых и больших выгод.

Только Господь Бог есть Абсолютная Правда! « Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному», – напоминает нам воскресное песнопение.

Всякий человек ложь по сравнению с Богом, ибо человек – слаб! Из всех людей лишь Богородица – «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим» смогла преодолеть греховные страсти.

«Жить не по лжи» – это подвиг души! И не каждый человек способен на такой подвиг! Но Творец настолько милосерден к нам, что, учитывая слабость и изменчивость человеческой природы, оборачивает во благо даже нашу немощь.

Каждому из нас, разумеется, хочется верить, что он-то уж точно «живёт не по лжи» и говорит исключительно правду, ибо твёрдо знает, что правдой обидеть нельзя! Но при этом мы забываем, что правда, сказанная без любви, – тоже ложь! Такая «правда» не созидает, а разрушает. Правдой обидеть нельзя тогда, когда у говорящего одна единственная цель: помочь человеку, а не добить его «правдой»!

Где нет милосердия и сострадания – там и Правды нет, ибо Бог есть Любовь! «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мтф.5:7).

Именно по милости Своей Господь прощает человеку вольные и невольные его прегрешения. Но ...человек, чтобы оправдаться перед Богом за свою ложь, то есть за смертный грех, назвал её «спасительной», ибо сам себя убедил, что спасает ближнего ложью своей. Но...лукавство Духом Святым не совершается!

«Ложь может иметь только минутные торжества; ложью ничего нельзя взять прочно…», – поучает в своих духовных наставлениях святитель Игнатий (Брянчанинов).

Нельзя впадать и в крайности: то свою ложь называть «спасительной», то своей «кувалдой-правдой» бить ближних, постепенно превращаясь в обыкновенного хама или циника, но именуя себя при этом «правдорубом».

Все поступки циничного «правдоруба» – это кормление гордыни, а его «правда» – сплошное театральное действо. Почему это происходит? Потому что с самого начала тактика, избранная лукавыми людьми, одна – самоутверждение и корыстная цель!

Правда, сказанная без любви, есть ложь!

Циничный человек ощущает себя особенным и нуждается в признании. Если «должного признания» нет – он ещё яростнее «нападает на людей», называя себя «носителем правды» и определяя свою откровенную ложь «честным взглядом».

Малая ложь, как бы мы её себе не истолковывали, может стать именно тем зерном, из которого рано или поздно произрастут лицемерие, лесть и предательство… Ложь – индикатор, который показывает «меру зависимости» человека от других людей. Несоответствие слов и поступков человека его истинным чувствам, убеждениям и намерениям не может не разрушать душу и быть благом для его же Спасения.

Лесть – это самый «востребованный» подарок от лжи! Святое Писание напоминает нам, что из двенадцати учеников именно льстивый Иуда своим поцелуем предал Иисуса Христа на нечеловеческие мучения и казнь! Общеизвестное понятие «ложь во спасение» многим напрасно успокаивает совесть, мол, исторически мы совсем не одиноки, ибо выражение, взятое из Библии, якобы указывает на то, что есть ложь, которую можно и не считать грехом, а можно называть даже и «Спасением»!

Как вы думаете, можем ли мы считать свои личные чувства и жизненный опыт основанием доказательства, что ложь вполне может быть приемлемой и не нарушает нравственных принципов?! Не будут ли наши доказательства субъективными?! Или, что ещё хуже, не пойдём ли мы на поводу самообмана, сами себе объясняя «правду» о своей же лжи?!

Давайте начнём с утверждения, с которым никто спорить не будет – «Господь есть Абсолютная Правда!» И тут же хочется добавить, что мы-то, православные, уж точно знаем, что отцом лжи является дьявол. Так?! Рассуждаем дальше…

Мы с детства запомнили, что ложь обличает слабую душу человека, порочный характер и злой ум. Мы знаем, что малая ложь порождает большую ложь, и христианство предлагает разорвать цепь лжи — покаянием. Воля Бога, касательно лжи, предельно ясно выражена в заповеди «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх.20:16). Апостол Павел призывает: «…не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол. 3: 9). На этом можно было бы и закончить, ибо всё ясно. А если ложь (откровенную или уклончивую, высказанную или нет, малую или большую!) мы назовём «благочестивым обманом» или «ложью во спасение», то останется ли она смертным грехом? ...

Ох, сколько богословских копий поломалось на этой теме, ведь даже в Писании есть исключительные случаи, выходящие за рамки стандартного представления о лжи и правде. Достаточно вспомнить библейские примеры, где Раав не рассказала правды врагам Израиля (Иисус Навин 2:4-5), а Елисей «обманул» сириян, пришедших грабить и убивать его народ (4 Царств 6:18-22). Можно вспомнить и нашего Ивана Сусанина – его подвиг во имя Отечества. Казалось бы, что в этих примерах явно просматривается «ложь во спасение». Но – нет! Нельзя путать два таких понятия как «Правда» и «информация».

Правда – это больше, чем информация! Это – жизненная позиция, в которой есть место Богу! Все поступки истинно верующих в Бога людей совершаются по законам Божиим – во имя любви к Богу и ближнему, а не из личных корыстных побуждений! Поступок Сусанина – это не «ложь во спасение»! Живя по законам Правды, но исходя из объективной исторической реальности, человек ценой собственной жизни спас «други своя». В поступке этого героя нет лживой корысти! Есть подвиг души!

Можно вспомнить и русского солдата Евгения Родионова – воина-мученика, героически погибшего в 90-е годы в чеченском плену. Девятнадцатилетний парнишка в момент самых изощренных пыток так и не снял с себя нательного креста, не предал своей Православной веры! Что же помешало ему, казалось бы, в момент смертельной опасности прибегнуть ко «лжи во спасение»?! Мог бы ведь обмануть душманов, сказав, что переходит в их веру! Нет - не смог, не захотел! Выбор касался лично его! Решалась судьба его души! И Евгений Родионов решил, что Правда одна! Вера матери – одна! Зная о силе поистине всенародного почитания подвига Евгения Родионова в России, на Украине, в Сербии, в Черногории, в Косово… я ни на минуту не усомнилась и в чуде мироточения его икон – Господь зримо отмечает Угодников Истины! Христос есть Истина!

В Евангелие от Луки есть одна притча, которую нам иногда приводят «примером» оправдания «спасительной лжи» - Притча о неверном управителе (16,1-13). Здесь говорится о богатом человеке, которому было донесено, что его управитель неверно управляет имением. Хозяин потребовал отчёта. Управитель, понимая, что его скоро уволят, решает прибегнуть к хитрости: он вызывает должников своего хозяина и уменьшает сумму их долгов. В результате... хозяин вместо того, чтобы наказать управителя, хвалит его: «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Данный вывод, а также некоторые другие тексты в этой главе вызывают некоторое недоумение у читателей. Например, почему Иисус Христос, помогая решить людям их проблему, вдруг говорит: «... верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом (Евангелие от Луки 16-10).

Давайте разберёмся! Как и большинство притч Христа, эта притча тоже повествует о Божией любви к людям и милосердии Господа.

Само название притчи (почему-то!) мало кого сподвигло к рассуждению о том, что Господь, назвав управителя «неверным», тем самым определил Своё отношение к данному человеку - "неправедный"! Человек слеп к своим грехам!

Любой отрывок Священного Писания важно понимать в его контексте. А что касается притч Иисуса Христа, то очень важно понимать, кому именно они адресованы. «Притча о неверном правителе» была рассказана Господом мытарям и грешникам. Остаётся ответить ещё на один вопрос, чтобы понять притчу: что же такое неправедное богатство? И ответ на него мы найдём в 11 тексте 16 главы Евангелия от Луки: «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Истинное богатство – это то, к чему должен стремиться человек, и в 9 тексте 16 главы оно названо «вечными обителями».

И все просто и ясно: истинное богатство – это Небесное царство! И нужно понимать, что если Небесное царство – это истинное богатство, то неправедное богатство – это земное царство и всё то, что предлагает оно человеку. Господь, зная самую суть людей, помог разрешить им противоречия – Он указал единственный выход из конкретной проблемы для конкретных людей, которые искали именно такую «Правду», к Божией Правде эти люди ещё не были готовы.

Вспомните вопрос апостолов к Господу и ответ Его: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют».(Мф.13:10). Фарисеи, мытари и грешники не понимали слов Господа! Они так и остались в духовной слепоте! Притчи Иисуса Христа только для духовно зрячих людей! Вот что говорит об этом Иоанн Златоуст: «Открывать пред ними тайны Царства Божия всё равно, что метать бисер перед свиньями: они не воспримут святые слова. Люди мирские, люди с огрубелым сердцем совсем не хотят этих слов. Проповеди им говорить бесполезно, надо их заинтересовать, внимание их привлечь». (Толкования на Мф. 13:10).

Слово Божие опасно толковать «от своего ума». Можно так криво истолковать Священное Писание, что повреждённый человеческий ум народит множество новых сект, уводящих людей от Спасения. К принятию Истины человек должен быть готов! Нужна ли вообще данному человеку Божья правда или нет – решать самому человеку! Выбор – за ним!

Многие православные, например, никак не могут прийти к одному решению: стоит ли смертельно больному человеку говорить о том, что дни его сочтены? Здесь все определяется мерой. Очень трудно находить правильные слова, общаясь с больным, зная, что болезнь неумолимо приближает человека к смерти, но думаю, если умирает православный человек, значит - надо сказать ему, ибо он должен успеть по-христиански подготовиться к встрече с Богом! Должен успеть покаяться! Должен успеть простить и проститься!

И для родных и друзей болящего человека понадобится сила духа и запас милосердия.

Допустим, врач предположил, что больному осталось жить не более месяца, — значит, этот месяц должен стать важной частью жизни не только для тяжко болящего, но и для тех, кто рядом с ним. Забота и любовь к ближнему никогда не теряет смысла, наоборот: любовь творит чудеса – бывает, отступает даже смерть! Ложь, как бы мы её не называли и в какие бы белые одежды не наряжали, всё равно останется грехом, а православные люди всё-таки должны желать Правды, которая несёт в себе Божью любовь! «Ложь есть истребление любви; а клятвопреступление есть отвержение от Бога.

Никто из благоразумных не сочтёт ложь за малый грех», - оставил нам во времени строгое назидание преподобный Иоанн Лествичник. И православные христиане, живущие по заповедям Спасителя и сердцем понимающие мудрость, сокрытую в Его притчах, точно знают: для Бога нет «лжи во спасение», да и фразы такой в церковнославянском тексте Библии нет! «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется» - так звучит извечная мудрость (Ветхий завет, Псалтирь, псалом 32, ст. 17). Русский перевод: «Ненадёжен конь во спасение, не избавит великою силою своею». И на коне человек не сможет ускакать от воли Божией, а спасти может только Господь и Его правда!»

Прекрасная статья! Есть и уместно «вставленные» отрывки из Священного Писания, и невинные рассуждения, мол, а как вы, дорогие читатели, думаете? Но есть и то, что «между срок» - не влезайте со своей правдой в православие! У нас свой закон!

Что есть правда, истина?

Обратимся к г-ну Далю и его словарю:

«Истина на деле, истина во образе, во благое, правосудие, справедливость»

Что есть цинизм?

«Наглое, бесстыдное поведение и отношение к чему-нибудь, проникнутое пренебрежением к нормам нравственности и благопристойности».

Вы думаете, что я не беседовала с батюшками на «свою» личную тему? Беседовала… В Риге. Ответ: «И что с того? Не следует говорить об этом публично! Кто так говорит, то не любит православие. Молчите и терпите!»

Святые Угодники! А при чем тут моя вера БОГУ, мои молитвы Святым, православие с поступком некоторых священнослужителей? Почему свои действия и отношение к людям прикрываются Спасителем? Да к Иисусу, когда он доносил свои проповеди можно было подойти простому смертному, и он выслушивал, помогал, вразумлял, одаривал милостью! Можно ли так спокойно сейчас «записаться» на прием к любому Владыке?

Кстати, в период конкретного локдауна и ЧС я отправила от Балтийского бюро «АН» вопросы к Владыке Евгению в Эстонскую Православную Церковь… Мне хотелось узнать, что есть коронавирус с точки зрения православной церкви, и напутственные слова людям в этот жуткий период… Ответа нет приблизительно месяцев пять… Я спрашивала «ответственную» за связь с общественностью Ольгу, а когда можно получить ответы? Или их не будет? Что проще – сказать правду! Нет, не будет, потому как тема «коронавирус и церковь» несколько «скользкая». В ответ я получала, что угодно: например, мол, Владыка скоро ответит, Танюша, он в Москве, пока не может… По принципу – само рассосется! И, конечно, все было сказано мягко, доброжелательно… видимо, отличная пройдена «школа», как отвечать надоедливым! Ласково! И какие претензии? Вот только не получили прихожане публичной поддержки пастыря! А, так ничего!

И еще два момента: разумеется, моя семья прекратила все общение с латвийским священником отцом Николаем… На прощанье я сказала: «Простите меня», а в ответ услышала: «БОГ ПРОСТИТ, А Я ПОДУМАЮ!» Простите, дорогие читатели, но нет у меня больше сил комментировать эту фразу… Это я червь, а тут… выше Бога…

Но моей семье повезло: есть те, кто молится за мою семью в этом мире – священник отец Киприан и монах Геннадиус из Кипра. До последнего вздоха буду благодарить Бога за то, что они есть в моей жизни. И в России есть те, кто искренне молится за меня, мужа, детей – монахи из Соловецкого монастыря. Спасибо им за то, что они искренни в своей вере, добросердечны к людям… Ведь их молитвы спасают нашу семью. А как прожить без доброты, веры и сочувствия? Как?