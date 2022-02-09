Аргументы Недели → Общество 13+

9 февраля 2022, 21:03

По-настоящему массовых забастовок, парализующих целые отрасли, в России не происходило лет 20. Хотя в 2020 г. и неспокойных шахтёров, и дальнобойщиков, в последние 5 лет протестующих против введения системы «Платон», обогнали медики. В апреле 2020-го президент Путин анонсировал щедрые доплаты за работу с коронавирусом. Распоряжение главы государства никаких ребусов в себе не таило: на ближайшие 3 месяца врачам – 80 тыс. рублей в месяц, среднему медперсоналу – 25 тыс. рублей. А уже в мае врачи «скорой» из Армавира записали видеообращение: выстроились во дворе подстанции и хором скандировали: «Мы не получили обещанные выплаты, ни врачи, ни фельдшера, ни водители, никто не получил ни рубля, ни копейки». Когда видео начало набирать просмотры, губернатор в 24 часа уволил главврача. После этого мятежники записали новое обращение: «Мы не просили уволить главного врача, мы просили заплатить нам деньги».



В этой истории видны два главных забастовочных тренда последних лет. Во-первых, до 70% забастовок происходит из-за невыплат денег. Во-вторых, записанные и выложенные в Сеть видео, на которых мятежный коллектив излагает свои резоны, часто полезнее кропотливых попыток объясниться с начальством по протоколу. Чаще всего бастующие обращаются даже не к нему, а к президенту, патриарху и генеральному прокурору.



С начала пандемии количество забастовок выросло на 15–20%. Протест при этом сместился из промышленных отраслей в сферу так называемой «неформальной экономики» (строительство, торговля, пассажирские перевозки, коммунальное хозяйство), где труженика с нанимателем связывает в лучшем случае подписанный не глядя договор, а главные договорённости заключены в устной форме. Поэтому и более половины всех протестов проходят без участия профсоюзов.



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