Как живет известный российский хоккеист, менеджер сборной России, Илья Ковальчук

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9 февраля 2022, 16:53 Антон Дубровский, Журналист Источник: sport-express.ru

Илья Ковальчук - известный хоккеист, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и олимпийский чемпион 2018 года. За свою карьеру он играл на 2-х континентах, и заключил многомиллионные контракты.

Он - один из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире.

Сейчас Илья занимает должность главного менеджера сборной России по хоккею и находится на Олимпийских играх в Пекине.

У хоккеиста есть недвижимость в разных уголках мира, его хобби - коллекционирование фирменных часов и дорогих автомобилей.

В Майами, в элитном жилом комплексе на острове Фишер Айленд, у Ковальчука есть квартира площадью 350 кв. м. стоимостью около 5 миллионов долларов. Она оформлена на Николь Амбразайтис, его жену.

В Нью-Джерси, в городке Элпайн, там, где живут Jay-Z, Эдди Мерфи и Крис Рок, еще в 2010 году у Ильи был особняк площадью 2000 кв. и стоимостью в 4,5 миллиона долларов. Дом состоял из 8 спален, 14 ванных, спортзала, комнаты для камина, для отдыха семьи, 2 гостевых комнат, гостиной, библиотеки, погреба и специального помещения для дегустации вина. У детей был большой кинозал, несколько игровых зон, и 2 кухни. В особняке есть лифт, а возле дома - гараж. У дома большая зеленая зона. Ковальчук продал этот особняк за 16 миллионов долларов.

Следующий дом (поместье в 526 кв. м) Ковальчук купил в элитном районе Лос-Анджелеса, в Беверли-Хилл, за 11,2 миллиона долларов. Раньше он принадлежал Элвису Пресли, затем, по очереди, бывшему президенту США Ричарду Никсону, Фрэнку Синатре и Дженнифер Энистон. В доме 5 спален и ванных, гостиная, рабочий кабинет, кухня, столовая, бар, зона барбекю, комната для массажа, бассейн с джакузи, а окна выходят на океан.

Ковальчук, в 2020 году, также выставил на продажу и этот дом.

Так как Илья родился в Твери, то там у него есть квартира в обычной пятиэтажке. В период игры за СКА у него появилась квартира и в Санкт-Петербурге, а позже семья купила и дом в Подмосковье.

Летом Илья с семьей живет в Майами, а зимой - в Санкт-Петербурге.

У хоккеиста есть автопарк. За победу на Олимпийских играх в Пхенчхане ему подарили BMW X5, который Илья продал за 7,1 миллиона рублей, а деньги отправил на благотворительность.

Среди машин есть Bentley GT Continental, приобретенный за 10 миллионов рублей, цена которого сейчас больше 15 миллионов.

В автопарке есть также BMW 7 Series за 7 миллионов рублей и Lamborghini Gallardo за 15 миллионов рублей.

17 лет назад он женился на Николь Амбразайтис, своей ровеснице, участнице популярной группы 90-х «Мираж». Николь часто выступала в качестве модели для журналов Maxim и Playboy.

Илья признается: «До знакомства с Николь я думал, что красивая девушка по определению не может быть умной. Но она быстро разрушила этот стереотип, общение с ней превзошло все мои ожидания».

Пара 5 лет жила в гражданском браке и только после этого оформила отношения.

У Ковальчука 4 детей – дочери Каролина, Ева и сыновья Филипп и Артем.

Старшая дочь, Каролина, изучает актерское мастерство и увлекается художественной гимнастикой. Сын Филипп занимается в футбольной школе «Зенита», а Артем - хоккеем и баскетболом. Младшей – Еве - нравится большой теннис.

Жена Ильи Ковальчука сегодня занимается фитнесом и даже участвовала в чемпионате по бодибилдингу. Она удостоилась звания в номинации «Фитнес-бикини».