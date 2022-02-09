В Крыму сожгли 50 килограммов санкционных сыров и колбас из Европы

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9 февраля 2022, 13:27 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: istockphoto.com

Почти 50 килограммов колбас и сыров из Германии, Италии, Польши, Франции и Украины сожгли, как представляющие опасность.



Россельхознадзор рассказал об обнаружении продукции, попадающей под действие российских санкций (напомним они были введены как наш ответ на их ограничения). «Установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию», - отметили в ведомстве.



Товар изъяли и уничтожили в печи для сжигания отходов.