В Крыму сожгли 50 килограммов санкционных сыров и колбас из Европы

Почти 50 килограммов колбас и сыров из Германии, Италии, Польши, Франции и Украины сожгли, как представляющие опасность.
Россельхознадзор рассказал об обнаружении продукции, попадающей под действие российских санкций (напомним они были введены как наш ответ на их ограничения). «Установлены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию», - отметили в ведомстве.
Товар изъяли и уничтожили в печи для сжигания отходов.
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