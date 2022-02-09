Южноуральцев приглашают в онлайн-путешествие по российским городам

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

9 февраля 2022, 13:10 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Челябинск — Екатеринбург — Ульяновск — таков маршрут предстоящей виртуальной поездки.

Посетители Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) Екатеринбурга, Ульяновска и Челябинска отправятся в онлайн-путешествие по российским городам. Между тремя городами будет организован телемост в рамках проекта «ИЦАЭ OPEN: Travel Party».

В программе путешествия запланировано знакомство с челябинским метеоритом, ульяновскими самолетами, екатеринбургским стрит-артом и многим другим.

Из чего состоял челябинский метеорит, в чем его ценность для науки и почему от болида невозможно было защититься, расскажет астрофизик Сергей Замоздра. Результатами исследований челябинского метеорита поделится профессор Физико-технического института Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

Кроме этого, слушатели узнают о крупнейших авиастроительных предприятиях Ульяновской области и подготовке летчиков; познакомятся с биографией физика Игоря Курчатова; услышат о синташтинской колеснице; обсудят, как уличное искусство меняет города.

В Челябинске мероприятие состоится завтра, 10 февраля. Начало в 19 часов, адрес улица Энгельса, 107. Посещение бесплатно, по предварительной регистрации (Travel Party Челябинск - Екатеринбург – Ульяновск, http://timepad.ru?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link). Вход по QR-коду.

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