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Закуривший в туалете пассажир вызвал переполох в салоне самолёта

, 12:45 Источник: Аргументы Недели - Крым

Закуривший в туалете пассажир вызвал переполох в салоне самолёта

На звук сработавшей противопожарной сигнализации прибежал бортпроводник с огнетушителем и выругался матом.

Оказалось, что один из пассажиров не удержался и закурил, не дождавшись, когда самолет причалит к крымской земле.

Какие меры воздействия были применены к нарушителю МВД на транспорте не уточняет – за курение электронной сигареты, относящейся к электронным приборам, штрафа нет. Возможно, пассажир будет внесен в черный список авиакомпании.

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