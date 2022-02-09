Закуривший в туалете пассажир вызвал переполох в салоне самолёта

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9 февраля 2022, 12:45 Источник: Аргументы Недели - Крым

На звук сработавшей противопожарной сигнализации прибежал бортпроводник с огнетушителем и выругался матом.



Оказалось, что один из пассажиров не удержался и закурил, не дождавшись, когда самолет причалит к крымской земле.



Какие меры воздействия были применены к нарушителю МВД на транспорте не уточняет – за курение электронной сигареты, относящейся к электронным приборам, штрафа нет. Возможно, пассажир будет внесен в черный список авиакомпании.