Челябинск получит новые троллейбусы и обновленную транспортную инфраструктуру

Работы начнутся уже в этом году.
Реализация в Челябинске проекта модернизации и троллейбусной инфраструктуры и обновление подвижного состава обсуждались в ходе заседания, которое провел губернатор Алексей Текслер.
Напомним, что обновление троллейбусного парка, строительство депо, реконструкция и модернизация троллейбусной инфраструктуры предусмотрены концессионным соглашением с ГК «Синара». Документ был подписан в 2021 году, работы по нему должны начаться в 2022 году. На реализацию масштабного проекта Челябинская область привлекает федеральные средства в виде инфраструктурного бюджетного кредита.
По соглашению с с ГК «Синара» Челябинск получит 168 новых троллейбусов, что позволит практически полностью обновить городской парк электромашин. Также запланированы строительство и реконструкция депо, модернизация 30 тяговых подстанций, строительство 77 км контактной сети.
Как пояснил член совета директоров «Синара — Транспортные Машины» Юрий Осинцев, сейчас идет этап проектирования. Госэкспертиза намечена на май, к стройке планируется приступить с мая. «График плотный, но согласованный и реальный», — отметил Юрий Осинцев.
Глава региона добавил, что параллельно нужно решать кадровый вопрос, а именно создавать комфортные условия, предлагать достойную зарплату и социальный пакет. Все это позволит поднять престиж профессии.
«Челябинску необходим новый, современный троллейбусный парк, который обеспечит жителям надлежащий комфорт», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.