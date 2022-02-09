Челябинск получит новые троллейбусы и обновленную транспортную инфраструктуру

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9 февраля 2022, 12:42 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Работы начнутся уже в этом году.

Реализация в Челябинске проекта модернизации и троллейбусной инфраструктуры и обновление подвижного состава обсуждались в ходе заседания, которое провел губернатор Алексей Текслер.

Напомним, что обновление троллейбусного парка, строительство депо, реконструкция и модернизация троллейбусной инфраструктуры предусмотрены концессионным соглашением с ГК «Синара». Документ был подписан в 2021 году, работы по нему должны начаться в 2022 году. На реализацию масштабного проекта Челябинская область привлекает федеральные средства в виде инфраструктурного бюджетного кредита.

По соглашению с с ГК «Синара» Челябинск получит 168 новых троллейбусов, что позволит практически полностью обновить городской парк электромашин. Также запланированы строительство и реконструкция депо, модернизация 30 тяговых подстанций, строительство 77 км контактной сети.

Как пояснил член совета директоров «Синара — Транспортные Машины» Юрий Осинцев, сейчас идет этап проектирования. Госэкспертиза намечена на май, к стройке планируется приступить с мая. «График плотный, но согласованный и реальный», — отметил Юрий Осинцев.

Глава региона добавил, что параллельно нужно решать кадровый вопрос, а именно создавать комфортные условия, предлагать достойную зарплату и социальный пакет. Все это позволит поднять престиж профессии.

«Челябинску необходим новый, современный троллейбусный парк, который обеспечит жителям надлежащий комфорт», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер.