Тина Канделаки возглавила телеканал ТНТ

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9 февраля 2022, 10:19 Источник: "Интерфакс"

Тина Канделаки, Maksim Konstantinov/globallook.com

Медиаменеджер Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности гендиректора телеканала ТНТ, сообщила пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга». На этом посту она сменила Романа Петренко, который возглавлял канал на протяжении 20 лет.

При этом в сообщении пресс-службы отмечается, что Петренко остается для холдинга «ценным профессионалом» и продолжит работу в «Газпром-Медиа» в качестве советника.

«Его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон. Некоторые из них вы увидите уже этой весной. Поэтому Роман остается в периметре «Газпром-Медиа» и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом», - заявил гендиректор холдинга Александр Жаров.

Канделаки до последнего времени работала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа». С сентября она курировала деятельность развлекательных телеканалов холдинга: ТНТ, ТВ-3, «Пятница!». В зоне ее ответственности был также субхолдинг «Матч».