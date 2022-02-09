Зачем нам президент, разжигающий ненависть между народами Латвии?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

9 февраля 2022, 08:47 Алла Березовская

За последние тридцать лет, как Латвия вновь обрела свою, пусть относительную, но независимость, мы с вами повидали уже шесть самых разных президентов страны. Среди них были и вполне приличные «отцы нации», если и не блиставшие какой-то особой мудростью, то хотя бы не вызывающие откровенных насмешек и возмущения в народных массах.

Но вот нынешний, шестой по счету, не просто стал всеобщим посмешищем, от которого ничего, кроме очередной вселенской глупости, никто уже не ждет, не раз вызывал подозрение в его адекватности и истинности намерений.

КТО К НАМ ЕГО ЗАСЛАЛ? Неужели нельзя было найти более образованного, адекватного и воспитанного «агента»? Пусть бы он работал себе тайно на интересы своих иностранных боссов, но как можно так бесконечно «палиться» на мелочах? Как можно, например, не снять свой черный котелок а-ля кот Базилио, когда играет гимн Латвии? Даже когда все окружающие его мужи тут же обнажили головы, «засланец-иностранец» не догадался последовать их примеру. И вполне справедливо был громко освистан собравшейся публикой, и что приятно - на чистом государственном языке…

Но этого гражданину Германии показалось мало. А, может, для того, чтобы отвести от себя стрелы народного гнева, бородатый господин опять решил подергать русских за язык – любимая игра местных националов. Сначала поручил латвийскому минобразу проект по полному переводу образования на латышский язык, затем высказался про Даугавпилс, в основном населенный русскоязычными гражданами, в том духе, что в городе русские школы вообще не нужны, а нужна «сильная латышская среда». Хочется покаламбурить, спросить его, почему же только среда? Зачем обделять другие дни недели? Или опять не «вкурит»?

Впрочем, к этим русофобским пакостям нашего шестого номера на президентском кресле, мы здесь как-то уже привыкли. Ну что возьмешь с чужеземца? Гадил и будет гадить местным русским. Но на сей раз он решил со всей, скажем политкорректно - страсти ударить по детям латышей.

Левитс выступил с инициативой убрать из школьной программы такой предмет, как русский язык, который многие латышские школьники выбирают для изучения в качестве второго иностранного языка. По мнению первого лица государства, детям вообще не нужно изучать русский язык в Латвии, который является родным для 40 процентов населения страны. Пусть учат английский в обязательном порядке, а вторым иностранным пусть выбирают один из языков ЕС – немецкий, французский, итальянский, испанский, в конце концов! В общем, любой, только не русский. Не нужен он им в Латвии – уверен президент.

По его словам, незнание русского языка не снижает возможности трудоустройства в Латвии.

«Официальный язык в Латвии и единственный официальный язык — латышский. Мы исходим из того, что его нужно знать всем, и на самом деле все его знают. Это не может быть негативным фактором при трудоустройстве», — изрек президент.

Такое чувство, что тело этого товарища находится в Латвии, а мыслительный его аппарат остался совсем в другой стране. Ну не может же адекватно мыслящий человек, живущий в любом из латвийских городов, не видеть, что без элементарного знания русского языка молодые люди становятся абсолютно неконкурентоспособными на рынке труда?

В той или иной степени язык здесь необходим в очень многих сферах жизни, и отрицать обратное может только инопланетянин. Или - заведомый вредитель-диверсант, главная задача которого как можно сильнее подорвать благосостояние аборигенов, лишив их такого богатства, как знание языка соседней, самой большой по территории страны мира.

Кроме того, истинный отец нации не может не знать или не понимать, что в нынешней, крайне сложной экономической ситуации, когда в стране не хватает около тысячи учителей по всем предметам, включая «наше все» - латышский язык, найти для каждой школы хотя бы по одному «французу», а уж тем более «итальянцу» или «испанцу» задача просто нереальная!

К чему тогда весь этот словесный поток из котелка, излагаемый с умным видом на публику? А чтобы еще раз показать фигу всем носителям русского языка – это единственное, что у шестого президента Латвии получается лучше всего, ибо комбинация из трех пальцев не требует больших умственных усилий. И хотя сегодня он говорит вроде бы о латышских школах, но на самом деле это замах в сторону русскоязычных жителей Латвии.

Да, пока их детям милостиво дозволили в урезанном виде изучать родной язык на уроках, но это ненадолго…

И еще пара слов - для обсуждения. Скажите мне, а вообще, зачем нашей маленькой - по количеству граждан и скромной по доходам стране, вообще нужен этот громоздкий институт президентства? Латвия – парламентская страна, так пусть парламент здесь и правит! Зачем народу Латвии еще и это недоразумение, на содержание которого уходит немалая часть государственной казны, состоящей, между прочим, из наших общих налогов?

Разве мы не сможем обойтись без этих павлинов? Да легко! Представительские функции можно с успехом разделить между премьером, спикером парламента и министром иностранных дел, юридические - возложить на председателя Конституционного суда. Пусть работают! А на шее народа одной удавкой меньше станет. Я не права?

И даже если я не права, разве не было бы правильным в Латвии, как и во многих странах, узаконить ВСЕНАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА? С правом сбора подписей за его импичмент?

ОБСУДИМ, ДРУЗЬЯ?