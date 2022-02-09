Жители Хабаровского края выступили за открытие фермерского рынка

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

9 февраля 2022, 08:51

Фермерский рынок для реализации собственной сельхозпродукции предложили открыть в Амурске Хабаровского края уже этой весной. С такой инициативой выступил сельхозкооператив «Кооператор Комсомольска», за плечами которого организация подобных рынков и сельхозярмарок в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе.

«На самом деле у людей большой запрос на торговлю подобного формата, когда можно приобрести качественную продукцию напрямую у тех, кто ее вырастил и приготовил своими руками, своим трудом. В Амурске столкнулись с тем, что людям попросту негде реализовывать свой товар, поэтому предложили свой вариант», - рассказал председатель сельхозкооператив «Кооператор Комсомольска» Максим Аликин.

По словам Аликина, в Амурске есть подходящие площадки, где возможно с минимальными затратами и в кратчайшие сроки организовать фермерский рынок.



Между тем, в ноябре 2021 года торговцев, в том числе представителей коренных малочисленных народов Амура из близлежащего села Омми, попросили уйти с рынка на проспекте Строителей, на месте которого началось возведение магазина. Торговцы составили коллективное письмо, под которым подписались около 60 человек.

«Мы, жители Амурского района, относимся к коренным малочисленным народам Севера и занимаемся традиционной деятельностью: рыболовством, собирательством дикоросов, т.к. в национальных селах рабочих мест нет. Часть вылова мы реализовывали в Амурске на рынке по пр. Строителей, 10, чтобы прокормить, обуть, одеть себя, своих детей и внуков», - говорится в обращении.

Пока же торговать приходится прямо на тротуаре, за что предусмотрен крупный административный штраф. Администрация Амурска уже предупредила, что незаконная торговля будет пресекаться.