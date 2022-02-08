Бьюти-блогер Блан рассказала о пяти главных ошибках в уходе за собой в зимний период

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2022, 23:27

pixabay.com

Уход за собой — важная составляющая здорового образа жизни. От него зависит внешний вид, состояние и уверенность в себе. Но иногда мы забываем об обычных правилах, которые следует выполнять для более качественного ухода за собой. Бьюти-блогер Ира Блан рассказала «Вечерней Москве» об основных ошибках в уходе за собой в зимний период.

Первая ошибка заключается в нежелании смывать на ночь макияж.

«Снять макияж — не значит умыться, это просто снятие макияжа, которое обязательно делать каждый раз, когда вы нанесли макияж», — объясняет блогер.

Перед тем, как смывать макияж, нужно помнить о правиле двухступенчатого очищения: сначала макияж удаляется с помощью нежного специального средства, например, гидрофильного масла или молочка, что особенно хорошо зимой, а затем следует приступить к умыванию лица.

Следующая ошибка – умываться и мыться в горячей воде. А всё потому, что горячая вода очень вредит коже, особенно зимой.

«Считается, что от повышенной температуры воды открываются поры, но это миф. Поры от горячей воды не открываются, потому что они не двигаются, у них нет мышц, чтобы они двигались», — рассказывает Блан.

Горячая вода нарушает pH баланс кожи, следовательно, делает ее сухой. Она смывает все естественные увлажняющие жиры и пересушивает кожу. А подобный тип кожи ведёт к появлению большего числа воспалений и других проблем с ней.

Третья ошибка заключается в том, что женщины уделяют всё внимание уходу только за лицом, забывая про тело.

«Тело точно так же требует ухода, как и лицо. Более того, кожа также требует очищения, отшелушивания, желательно, с помощью кислот, увлажняющих регулярных процедур. Они особенно актуальны в зимний период, когда в доме воздух высушивается отопительными приборами», — отмечает Блан.

Четвертая ошибка — нежелание носить головной убор в холодное время года.

«Оставлять волосы зимой в холоде — это страшная, точнее, фатальная ошибка, — предупреждает эксперт. — В волосах достаточно много воды, которая на холоде замораживается. И сюрприз: если вы никогда не понимали, почему зимой часто появляются секущиеся кончики и обламываются волосы, то это и есть первопричина»

Вода и влага в волосах застывает на улице с лёгкостью. Так как волос тонкий, перемещения из теплой в холодную температуру нарушают волосяную структуру. Он разбухает, ломается и слабеет. Поэтому обязательно нужно носить тёплые головные уборы зимой. Волосы нужно прятать полностью.

Последняя, пятая ошибка — верить в различные мифы, а не полагаться на проверенные системы ступенчатого ухода.

«Никакие мифы, которые обещают за одно применение чудо-средства избавить от проблем и наградить на следующий день отличной кожей, не работают, — констатирует Блан. — «Чудесные истории» в интернете существуют только для того, чтобы собрать просмотры, а не для того, чтобы упростить жизнь»

По мнению косметолога, нет ничего проще и лучше многоступенчатой системы ухода. Она подходит человеку индивидуально. А чтобы правильно подобрать себе средства, нужно обращаться к специалистам и не экспериментировать на себе.