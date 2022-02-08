Подмосковье заняло первое место по экспорту безалкогольных напитков

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8 февраля 2022, 22:43

pixabay.com

Региональный Минсельхоз сообщил «Подмосковью сегодня» о первом месте Московской области в рейтинге российских регионов по экспорту безалкогольных напитков за 2021 год.



Экспорт безалкогольных продуктов области удалось увеличить более чем на 50%, то есть до 125,6 миллиона долларов.



Также вырос экспорт в натуральном выражении и составил 191 тысячу тонн. Это на 38% больше, чем в прошлом году. Всего же от общероссийского объема доля экспорта напитков Подмосковья составила 37,1%.



Подмосковные напитки наиболее популярны в странах СНГ, например, в Грузии, Белоруссии и Казахстане.