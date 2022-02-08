Спутники Илона Маска не дают обнаружить опасный для планеты астероид

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8 февраля 2022, 22:28

pixabay.com

Миллиардер Илон Маск изобрёл спутники, которые создают быстрый и бесплатный интернет. Однако уже сейчас ученые бьют тревогу, потому что бизнес Илона Маска может очень сильно им помешать. Об этом сообщает Readovka.news.

Спутники Starlink от компании Space X на орбите отражают полосы солнечного света. Такие полосы не дают обнаружить потенциально опасные астероиды, объясняет научное исследование журнала Astrophysical Journal Letters.

«Количество изображений, на которые влияют спутниковые следы, тревожно растет, поскольку на орбиту выводится все больше и больше спутников Starlink. Особенно пострадали наблюдения в сумерках: доля испорченных изображений, сделанных в сумерках, увеличилась с 6% в конце 2020 года до 18% в августе 2021 года», — сказано в исследовании.

Ученые переживают, что если спутники Илона Маска продолжат расти, то это повлияет на качество космических снимков. Однако 3 февраля на орбиту выведена новая партия из 49 мини-спутников от компании SpaceX.