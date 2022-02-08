Заммэра Москвы Ликсутов объяснил, кто ответственный за нарушение курьерами ПДД

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8 февраля 2022, 22:03

pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал нарушения правил дорожного движения курьерами. Передвигаясь на электробайках и велосипедах, далеко не всегда сотрудники служб доставки соблюдают осторожность.

"Ситуация требует пристального контроля и внимания. Компании, которые берут на работу курьеров, в первую очередь несут за них ответственность и должны их обучать, рассказывать правила поведения и правила дорожного движения", - сказал Максим Ликсутов.

Александр Гусаров, автомобильный журналист, рассказал «Вечерней Москве» о своем видении проблемы.

«Накладывать ответственность на компании, которые нанимают курьеров, бессмысленно. Да, делать с этим что-то надо. Вчера мы с сыном ехали, было скользко, а курьеры едут на велосипеде. Вдруг он под колеса упадет? Надо штрафовать курьеров», — сказал Гусаров.

Автоэксперт напоминает, что штрафы, накладываемые на компании, отразятся в первую очередь на стоимости товара и, соответственно, на потребителе. Кроме этого, нужно понимать, почему нарушения происходят так часто.

«Пытаясь доставить продукт потребителю, они вынуждены нарушать, потому что, если они не привозят вовремя, курьера наказывают. Проще всего взять и оштрафовать. Может, имеет смысл изменить правила приема на работу и не использовать для передвижения такие транспортные средства», — заключил Гусаров.