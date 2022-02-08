Скандал с «шахматным маньяком» в Латвии набирает обороты

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8 февраля 2022, 19:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Была обнародована информация в латвийских и российских СМИ, что осенью прошлого года участницы международного шахматного турнира Grand Swiss стали получать письма отвратительного содержания…



Как удалось выяснить порталу Meduza, более десяти лет российские шахматистки получают от неизвестного конверты с использованными презервативами и вырезки из порножурналов. Порталу удалось выяснить, что их отсылает житель Риги.



Балтийское бюро «АН» узнало от своего источника в Латвии следующую информацию:



«Насколько я знаю, уже возбуждено уголовное дело по данному факту. В полицию обратилась экс-министр финансов Латвии, а ныне, директор Международной шахматной федерации Дана Рейзниеце-Озола. Такие письма рассылались, как стало известно, много лет и на другие турниры… Мне сложно сказать, почему это только «вылезло» сейчас? В Латвии это первый случай, который произошел осенью. О нем стало известно, и полиция возбудила дело…»



Г-жа Дана Рейзниеце-Озола так прокомментировала ситуацию:



«Сейчас идет процесс, и важно, чтобы он был доведен до конца. Да, когда я узнала о таких письмах, то сразу же обратилась в полицию. Сейчас шахматистки, которые получили письма, сотрудничают с полицией. Мне жаль, что такое имеет место быть. В моей практике такое впервые».