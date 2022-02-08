Правительство Латвии решило смягчить ограничения

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

8 февраля 2022, 19:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правящая коалиция договорилась о том, что с 1 марта планируется значительные смягчения ограничений. Решение принималось только партиями, которые формируют правительство страны.

Итак, в чем же выражаются «смягчения»?

Предполагается, что будут открыты сферы, которые до сих пор были закрыты, а также могут быть пересмотрены и отменены ограничения на рабочее время. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс отметил, что со следующей недели планируется смягчить ограничения для школ: на самоизоляцию будут уходить только ученики с положительными тестами на ковид. А, что касается масок, то в этом вопросе смягчения не планируются… и вопросы об отмене ковид-сертификатов остались «на рассмотрении».

Удивительно в этой «истории» то, что вопросы о смягчении ограничений «рассматривали» только правящие партии! Как такое может быть? В Сейме же есть и оппозиционные партии, и независимые депутаты! Получается, что их мнение без надобности, или это такая форма «демократии» правительства премьера Кришьяниса Кариньша?

Специально для Балтийского бюро «АН» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Это просто возмутительно! Образно говоря, депутаты, которые не входят в правящую коалицию, увы, «целовали» дверь, где проходило заседание! Вопрос, который обсуждался касался актуального вопроса – ковида и его последствий! Почему правящие и премьер Кариньш «выкинули» других депутатов? Что, там обсуждались иные вопросы? Например, «подготовка к войне»… В чем дело? О какой демократии идет при г-не Кариньше речь? О какой? Куда «улетела» свобода слова? Вы понимаете, что тут происходит? Мнение не только депутатов, но и народа просто не учитывается, а только то, что захотели правящие и г-н Кариньш! Я понимаю, что оппозиция и независимые депутаты «набили оскомину» главе парламента – выносят предложения о снятии ограничений, отмены ковид-сертификатов, встречаются с людьми и интересуются их мнением… Я лично неоднократно подавала документы на рассмотрение по поводу отмены жестких ограничений, ковид-сертификатов, повышении пособий инвалидам, пенсионерам, выплаты дополнительных пособий в период коноравируса! И всегда мои предложения отклоняли! А потом я вижу, что некоторые мои предложения «позаимствовал», например, министр благосостояния г-н Эглитис. Конечно, неприятно! Конечно, наболело! Я разрабатывала проекты об увеличении финансов для пенсионеров, малоимущих, инвалидов, а вот так можно просто «забрать»! Реально надоело молчать! Более того, я вместе с латвийцами выходила на протесты, митинги против ковид-ограничений. Мне важно было поговорить с людьми… Я каждый день «говорю» с людьми в социальных сетях! Каждый! Я отвечаю на звонки и если могу – помогаю! Так на меня, видимо, стали оказывать давление: пришло письмо из полиции, что заведено административное дело! За что? За то, что я вышла пообщаться с народом!? Вы в своем уме? Меня уже не пугает данная ситуация, потому как знаю, что латвийцы все прекрасно понимают и выступают против такого «тоталитаризма». Задаю вопрос, а что мы «отгребем» от правящих с премьером в ближайшем будущем? Думаю, ответ понятен!»

Кстати, один житель Латвии опубликовал в соцсетях запись о том, какова была реакция премьера г-на Кариньша на поставленный вопрос. Вопрос – почему г-н Кариньш считает, что его кабинет добился просто ОТЛИЧНЫХ результатов в работе?

«Я спросила Кришьяниса Кариньша, что заставляет его думать, почему правительство добилось отличных результатов, когда данные показывают, что количество домохозяйств, которым грозит бедность, в нашей стране растет», - рассказывает жительница Латвии.

И, судя по опубликованному скриншоту, жительница пыталась задать этот вопрос Кариньшу в твиттере, однако ответа не последовало, и ее профиль был заблокирован.



Понятно, что такое «отношение» вызвало бурю возмущений у большинства латвийцев! Справедливости ради отметим, что небольшая часть «вступилась» за премьера… А вот большинство не выбирали выражений – наболело!

«Таких «кариньшей» нужно на площадь, и на суд народа!»

«Что вы хотите? 150, простите, пердящих, свистящих жителей Латвии у Кабинета министров! Вот и весь протест! Значит, мало гнут нас, раз лень зад поднять и показать этим псам, кто тут хозяин! Народ – хозяин».

«Этот у@ должен сидеть за развал экономике в Латвии!»

«Вы не поняли? Он просто «озвучил» ответ вышестоящего начальства – США!»

«Всякий лжец верит в свое вранье!»

«Нет, Кариньш, народ не будет голосовать за подобных тебе! Не мечтай! А если ты каким-то образом «попадешь» в правительство, то народ молчать не станет! Бунта хочешь? Ты не знаешь, что такое русский бунт – зря! А латыши многие присоединятся! И мы пойдем единым потоком против такого издевательства, за своих детей! За СВОИХ! Ты нашим детям долги оставил, но не своим! А мы за своих пойдем! Учи историю!»

«Вот заврался, наглец!»

Да уж… Терпению латвийцев, видимо, приходит конец! Что мы видим? Историю успеха «по всей МОРДА», как говорит моя подруга-латышка… История успеха «правления» премьера Кариньша!