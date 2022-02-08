Индия присоединилась к бойкоту зимних олимпийских игр в Пекине

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8 февраля 2022, 17:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Индия решила бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, и тем самым отказалась от участия в них.

Её дипломат не будет присутствовать на грядущих мероприятиях. Демарш был вызван тем, что в эстафету олимпийского огня включили командира китайской армии, «отличившегося» во время столкновений с индийцами в области Ладакх. Это произошло ещё летом 2020 года. Тогда между КНР и Индией едва не началась полномасштабная война. Пограничные бои привели к гибели 20 индийских бойцов. Отказ Дели от Олимпиады вызвал бурные аплодисменты в американском правительстве. Сенаторы США назвали это решение правильным. Скандал сыграл на руку и госсекретарю Энтони Блинкену, который уже отправился в турне по Индо-Тихоокеанскому региону, как раз для обсуждения сдерживания Китая.

О присоединении Индии к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине сообщил местный глава МИД Ариндам Бахчи. «Прискорбно, что в КНР решили политизировать олимпиаду, - заявил представитель Индии. - Временный поверенный в делах республики не будет присутствовать на церемониях открытия или закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине». После этого, в телевизионных компаниях Индии сообщили, что трансляцию церемоний открытия и закрытия Олимпиады вести не станут. Аналитики уже сообщают о новом обострении дипломатических отношений между Китаем и их соседями с юга. В КНР свою вину за пограничные бои в Ладакхе до сих пор не признали. Соответственно, и извинений из Пекина индийцы видимо не дождутся.