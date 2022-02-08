Разработка вакцин нового поколения и миссия по поиску лунного грунта: исследования российских ученых в 2022 году

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8 февраля 2022, 17:31 Антон Дубровский, Журналист Источник: iz.ru

Российские ученые планируют в этом году начать исследование генетической предрасположенности населения к COVID-19. Исследование необходимо для того, чтобы разработать более эффективные противовирусные средства и новые вакцины.

На южный полюс Луны, за пробами льда и водяного грунта, будет впервые отправлен российский космический аппарат «Луна-25». Пуск планируется с космодрома Восточный с 25 мая по 19 октября 2022 года. По программе перекрестных полетов с США в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon войдет Анна Кикина — единственная на сегодня женщина-космонавт России. Полет планируется осуществить осенью 2022-го.

Министерство науки и высшего образования также расставило приоритеты: сельское хозяйство, климатическая повестка.

Вакцины сегодня – одна из главных тем для научного сообщества. В РФ против COVID-19 зарегистрировано 5 вакцин, а на прошлой неделе у «Спутник V» на территории России появилась постоянная регистрация.

Работа идет над разработкой новых вакцин, которые смогут быть одинаково эффективными против разнообразных штаммов вируса. Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, считает, что на основе существующих сейчас платформенных вакцин создать новые варианты можно за 2–3 месяца. На доклинические и клинические испытания 1-ой и 2-ой фаз понадобится где-то 5 месяцев.

Он считает: «Теоретически, эти временные затраты на испытания можно примерно вдвое сократить. Тогда вакцины против «Омикрона» можно сделать в сумме за полгода. Оправдаются ли эти затраты, мы пока не знаем. Но если бы я принимал решение, я бы эти затраты профинансировал. Что касается принципиально новых вакцин, более широкого спектра действия, против всех известных вариантов коронавируса, то это задача, за которую ученым стоит взяться.»

Сергей Нетесов утверждает, что очень полезной стала бы поливалентная вакцина. Она базируется не только на S-белке, но и на нескольких белках вируса.

В России сегодня проводится много исследований по созданию новых вакцин. Препарат на основе аденоассоциированных вирусов разрабатывается в МФТИ. Преимущество таких вирусов в том, что к ним не может быть иммунного ответа, который смог бы снизить эффективность создаваемой вакцины.

В «Векторе», на базе рекомбинантного вируса гриппа, разрабатывают препарат, который должен обеспечивать защиту и от нового коронавируса, и от различных видов сезонного гриппа.

Во всем мире создание эффективных противовирусных средств находится сегодня на первом месте. Наши ученые разрабатывают несколько видов этиотропных препаратов. Они лечат причину заболевания, а не его симптомы. Минздрав, на днях, выдал Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) разрешение на проведение 3-ей фазы исследований ингаляционного препарата от коронавируса «МИР 19».

Муса Хаитов, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА, сказал, что препарат называется «малая интерферирующая РНК». Он основан на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Это участки, отвечающие за копирование молекулы вируса.

Он продолжил: «Мы постоянно мониторим ситуацию с мутациями вируса. На сегодняшний день все мутации, которые известны, в частности «Омикрон», не затрагивают тот регион, который таргетирует «МИР 19».

Препарат используется в условиях стационара, применяется ингаляционно при помощи меш-ингалятора (небулайзера).

Планируется также продолжение пострегистрационного исследования «МИР 19», и проведение специального исследования для амбулаторных пациентов. Только после этого появится возможность распространения лекарства через аптечную сеть. Разработчики надеются, что это произойдет уже в 2022 году.

Что касается космических планов России, то в 2021 году наш космос запустил 2 новых модуля на МКС. Это произошло после 11-летнего перерыва. Запомнились также съемки фильма в невесомости, и туристы на станции.

Госкорпорацией с космодрома Байконур на текущий год запланированы 2 запуска корабля «Союз МС». Запуски запланированы на весну и осень.

В этом году запланирован также запуск порядка 20 микроспутников (кубсатов), и малых космических аппаратов по программам совместных партнерских проектов с образовательными организациями. «Роскосмос» собирается за несколько ближайших лет расположить на околоземной орбите более 100 таких кубсатов.

Один из важнейших проектов Роскосмоса – это проект «ЭкзоМарс-2022». По этому проекту разрабатывается посадочная платформа «Казачок». Вместе с ЕКА на предприятии Thales Alenia Space в Турине продолжаются испытания аппарата и происходит отладка бортового программного обеспечения. Аппарат собираются отправить на Байконур весной и осуществить его запуск с 20 сентября по 1 октября 2022 года.

По словам Дмитрия Рогозина, с целью научных исследований, в 2022–2025 годах госкорпорацией планируются больше 100 экспериментов.

Новым поколениям ракет необходимы свои стартовые установки, с целью этого продолжится строительство космодрома Восточный. Федеральный проект «Сфера», предназначенный для запуска спутников связи и дистанционного зондирования Земли (срок исполнения - 2030 год) ожидает утверждения.

В этом году Россия и Китай планируют новую совместную программу космического сотрудничества сроком на 2023–2027 годы, в которой будет предусмотрено создание к 2035-му Международной научной лунной станции.

Александр Габибов, директор Института биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН., сообщил, что в 2022 году наши ученые планируют получить представление о генетической предрасположенности жителей России к различным формам COVID-19. Он объяснил: «Это совместная программа с «Роснефтью». Она предполагает исследования предрасположенности населения к онкологическим, аутоиммунным, нейродегенеративным и инфекционным заболеваниям. Среди последних, в первую очередь, конечно же, заложен COVID-19».

Ученым нужно провести полногеномное секвенирование образцов генетического материала, собранного от больных с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, в основном, в 1-ый пик заболеваемости, чтобы найти местоположение определенного гена на генетической или цитогенетической карте хромосомы, который отвечает за тяжелое течение заболевания. Тогда можно будет создать систему прогнозирования развития заболевания. По словам Александра Габибова, исследование начнется уже этим летом.

В Министерстве науки и высшего образования активно занимаются исследованиями изменения климата. В России в 2021 году по их инициативе началась работа по созданию карбоновых полигонов. Исследования продолжатся и в этом году.

Работающие сегодня на базе подведомственных Минобрнауки России организаций станции мониторинга потоков климатически активных газов будут поддержаны. На некоторых карбоновых полигонах начнутся испытания отечественных экспериментальных образцов приборов для мониторинга парниковых газов.

Развитие сельского хозяйства также является важным направлением в 2022 году. Начнет разрабатываться проект «Разработка экологически безопасных и энергоэффективных спектральных и лазерных технологий для увеличения продуктивности сельскохозяйственных растений и животных». Будет исследоваться воздействие света разного спектрального состава на растения. В результате предполагается разработать импульсную систему воздействия на растения, которая будет менять спектр в разные фазы развития растений.

На основе оптических свойств возможно решение проблемы контроля характеристик зерна. Для этого предполагается использовать принцип идентификации материала, который поможет отличить зерна одного сорта от другого и отделять те, у которых на поверхности есть патогенная микрофлора.

Планируется и разработка биоинженерных методов, которые позволят улучшить сорта южных плодовых и ягодных культур.

Реализация программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030» в 2022 году будет продолжена. Эта программа является самой масштабной в истории страны. Она началась с 24 июня 2021 года. Заявки на участие в конкурсном отборе программы получили от 192 университетов со всей России.