Культовая рок-группа записала видеообращение к российским спортсменам в Пекине

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2022, 16:32 Источник: rusradio.ru

Отцы-основатели легендарной советской и российской рок-группы «Земляне» записали ролик в поддержку соотечественников в Пекине. В своём обращении музыканты напомнили, что каждый спортсмен мечтает оказаться на олимпийском пьедестале, испытать гордость за страну, порадоваться собственным достижениям и успехам товарищей по команде.

«Пусть у вас будет наша искренняя поддержка и наши песни вдохновят вас на успех. «Земляне» верят в победу нашей сборной, и мы точно знаем, что вы вернетесь с медалями и с новыми достижениями, которыми мы будем гордиться», — заявили исполнители.

К сожалению, в этом году Олимпийские игры преподнесли нашим спортсменам куда больше вызовов, чем просто спортивные соревнования. Мало того, что нас вынудили выступать без собственного национально флага и гимна, так еще и пандемия коронавируса внесла собственные коррективы в программу олимпийских игр: на трибунах нет болельщиков и нет поддержки.

Участники рок-группы «Земляне» хорошо знают, каково это оказаться в тяжелой жизненной ситуации, но суметь собрать волю в кулак, проявить железный характер и победить несмотря ни на что! Музыканты всегда пели о людях с невероятной силой воли и непоколебимой верой в собственные возможности, вот и сейчас решили поддержать наших ребят в Пекине.

«Выступать за честь страны, когда вокруг бушует пандемия, могут только настоящие герои! Мы верим в вас, ребята! Возвращайтесь с победой!» — добавили музыканты.