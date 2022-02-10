«Были деньги ваши - стали мои»

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10 февраля 2022, 09:04 Марина Галюченко

Фото: Depositphotos / by_ShiShkin

Наши пенсионеры в последнее время подвергаются экономическим рискам. Вокруг них развернулась целая когорта нечистоплотных дельцов, у которых цель одна — нажива.

Пенсионерам предлагают залежалые БАДы и сомнительные медицинские приборы; их сладкими посулами завлекают в ненадежные инвестиционные фонды. И результат один — пенсионеры теряют свои накопления, а дельцы получают сверхприбыль и шикуют на чужие деньги. Редкий случай, когда по таким аферам заводят уголовные дела и доводят их до справедливого наказания дельцов. Понятно, что сложно вывести аферистов на чистую воду, но предпринимаются все же усилия правоохранителей, чтобы обезопасить стариков. Еще сложней проводить расследование, когда речь идет о вроде бы безопасной сделке, где заем идет между хорошо знакомыми людьми, которые дружат много лет. Именно о таком деле и пойдет речь в этой публикации.

Михаил Леонидович Люшков, 1941 года рождения, который работал до 2018 года и прошел рабочий путь от простого рабочего до генерального директора АО «Интермонтажстрой». За его плечами опыт строительства спецобъектов во многих странах мира. Он отмечен многочисленными наградами и благодарностями не только в России, но и от иностранных государств. В последние годы Михаил Леонидович вместе со своей женой перебрался жить в загородный дом, чтобы быть ближе к природе. В 1996 году в их коттеджном поселке поселилась моложавая и деятельная дама Елена Соболева... Поселок жил слаженной жизнью, соседи дружили между собой, совместно решали бытовые и хозяйственные дела своего поселка, поэтому Соболева была принята в коттеджное сообщество. Люшковы же стали не просто добрыми соседями, но и подружились семьями. Более взрослая семья Люшковых стала по-отечески опекать не только саму Соболеву, но и ее семью. Дружеские посиделки, совместные праздники, подрастающие дети, наполняло жизнь двух семей радостью близких отношений. Делились своими достижениями, проблемами и секретами. Надо заметить, что дочь и зять Люшковых в 2009 г. решили своих родителей переселить поближе к их месту проживания и продали старую квартиру в отдаленном от них районе и купили поближе к ним. Люшковы зимой приезжали жить в город. Деньги за проданную квартиру пенсионеры положили в банковскую ячейку для сохранности. Сумма была внушительная и именно такой способ сбережения Люшковы считали надежным. Соболева знала об этом — друг семьи ведь. Сама Соболева вела бизнес, она продавала меховые изделия. Соболева обратилась к Михаилу с просьбой дать деньги в долг, которые лежали в ячейке, ей для решения каких-то своих экономических проблем. По курсу 2018 г. сумма заемных средств составила 9,5 млн. рублей. Был составлен договор займа между пенсионером Люшковым и предпринимателем Соболевой. Процентную ставку по пользованию финансами пенсионеров Соболева предложила свою, и она была значительно ниже банковских процентов. Люшковых это устроило. Проценты по договору выплачивались по графику, который менялся по дополнительным соглашениям. Сначала проценты выплачивались раз в полгода, затем раз в три месяца, потом Люшков попросил, чтобы выплаты стали ежемесячными, так как у Михаила стали закрадываться сомнения в добросовестном исполнении обязательств со стороны Соболевой.

В апреле 2018 г. пенсионер решил выяснить у Елены Соболевой причину уклонения от взятых ею обязательств, причем его друг, зная, что начались проблемы между кредитором и заёмщиком, посоветовал Михаилу записать на диктофон разговор с Соболевой. В распоряжении редакции имеется запись этого разговора, где Соболева подтверждает, что она должна Люшкову деньги, причем она согласна с суммой долга, но у нее сейчас возникли проблемы с финансами и ей сейчас нужно срочно пять тысяч долларов, чтобы решить проблему с освобождением сына от службы в армии. (?) Люшков не ожидал, что его знакомая Соболева, которая на протяжении нескольких лет называла себя другом семьи пенсионеров, поведет себя столь неожиданным образом — не только перестанет платить проценты, но и о возврате основного долга не будет разговаривать. Заметим, что Люшков и Соболева при оплате процентов всегда письменно подтверждали выплаты. Семья Люшковых, пожилых людей, которые отдали свои деньги, на которые собирались жить и заботиться о своем здоровье в одночасье, по вине Соболевой остались без средств. Эта ситуация, где предательство, когда-то близкого человека и весьма наглое поведение заемщицы здорово подкосило здоровье пенсионеров. Михаил Люшков нанял адвоката и подал исковое заявление в суд. Но судебные разбирательства обернулись катастрофой для Михаила. Со стороны адвоката ответчицы были предоставлены расписки, где были суммы совершенно не те, которые выплачивала Соболева, а цифры полностью погашенного долга, что стало для пенсионера неожиданным и весьма неприятным открытием. Суды шли явно с учетом интересов ответчицы, порой не принимались ходатайства и возражения истца. Адвокат, которого нанял Люшков, вообще не явился на последнее заседание и пожилой человек сам присутствовал в процессе, опираясь на костыли после тяжелой операции по замене тазобедренного сустава. Результатом всех судебных заседаний стало полностью проигранное истцом дело. Соболева выиграла процесс и теперь о возврате долга она не заботилась, посчитав, что доказала в суде свою «правду».

Для пенсионеров это был страшный удар. Лишиться денег, по их мнению, обманом и подлогом со стороны Соболевой, не понимая, как суды приняли за основу представленные ответчицей расписки с приписанными суммами, требуя от судей проведения графологической экспертизы, для доказательства своей правоты и остаться без удовлетворения своих ходатайств, при этом отмечая многочисленные нарушения в проведении самих судебных процессов, о которых писал жалобы новый адвокат — это были потрясения для пожилых людей. После всех судебных проигранных процессов, Люшков стал обращаться в правоохранительные органы с заявлением на мошеннические действия Соболевой, но она ловко отбивалась от следователей результатами выигранных ей судов во всех инстанциях. Правоохранители отсылали пенсионеру формальные отписки. Люшков словно попал в заколдованный круг, где явное нежелание правоохранителей возиться с плохо доказуемым совершением противоправных деяний со стороны Соболевой и торжеством заемщицы, которая ловко обманула пожилых людей, присвоив себе огромную сумму денег, не прибавила ни ему ни его жене здоровья. Его жена стала катастрофически терять здоровье, сам же пожилой человек, на протяжении нескольких лет обращался во все компетентные инстанции с единственным желанием доказать свою правоту, добиться истины и справедливого воздаяния обманщице. Он готов не только предоставить все доказательства с применением современных методов исследований, показаний на полиграфе, проведением почерковедческих экспертиз, которые могут изобличить ложные данные Соболевой. Сейчас есть возможность возобновить расследование по вновь открывшимся обстоятельствам и выяснить истину, ведь так и не проведена почерковедческая экспертиза сомнительных приписок в договоре. Нужно только изъять эти расписки из судебных дел и следователь, который ведет это дело сделал запрос на выдачу оригиналов расписок из архива, пока их нет, как нет и ответа на запрос следователя. Молчат суды... Соболева же наслаждается пирровой победой и своей безнаказанностью. Жена Михаила Люшкова сейчас лечится от онкологии, которую пенсионеры связывают именно с ударом, который нанесла им псевдодруг семьи. И Люшковы, беззащитные пожилые люди теряют веру в защиту государственных структур от ловкачей, которые не просто лишают их средств к существованию, но и лишают веры в справедливость. Печальная история...