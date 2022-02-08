В Свердловской области 24-летняя проводница выпала из вагона и погибла под колесами встречного поезда

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8 февраля 2022, 16:14

фото: pixabay.com

В Свердловской области погибла проводница. Девушке было 24 года. Трагедия произошла в понедельник, 7 февраля, в 17:35 по местному времени на 52 км перегона Марамзино-Колюткино (между Екатеринбургом и Каменском-Уральским) Свердловской железной дороги.

Уральские СМИ пишут, что проводница выпала из пассажирского поезда и попала под колеса встречного грузового состава. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как выяснили журналисты, проводница - уроженка Тавды, проводником на железной дороге начала работать в апреле 2020 года.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России выясняются обстоятельства гибели проводницы. Уральская транспортная прокуратура сообщает, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - передает РИА Новости.

В причинах трагедии разбираются следователи и прокуратура.

Один из знакомых проводницы уверен, что она сама из жизни уйти не могла, так как была жизнерадостным человеком, строила планы на жизнь, встречалась с молодым человеком, - сообщает интернет-газета v-tagile.ru.

"Возможно, она просто открыла дверь, чтобы покурить, не удержалась и соскользнула", — предположил он.