Ушел из жизни глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов

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8 февраля 2022, 15:47

Игорь Носов, фото: minvr.gov.ru

Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов скоропостижно умер в возрасте 43 лет. Носов возглавлял компанию с мая 2021 года. В Корпорации выразили "глубокие соболезнования семье и близким".

В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что Игорь Носов был сильным управленцем, талантливым и надежным товарищем, который внес существенный вклад в развитие российских регионов. О месте и времени прощания с Игорем Носовым пока не сообщается.

По словам источников "Царьград", накануне Игоря Носова госпитализировали с инсультом. Почти сразу он впал в кому. Врачам, к сожалению, спасти мужчину не удалось.

В 2018-2020 годах Игорь Носов занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. До этого он был генеральным директором АО "Особая экономическая зона "Иннополис". Он также занимал руководящие должности в Правительстве Москвы и Правительстве Республики Татарстан, возглавлял Совет директоров особой экономической зоны "Алабуга".