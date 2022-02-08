Патологоанатом Эдигер призвал «путешествующих бальзамировщиков» не выдумавать слухи про вакцинированных умерших от COVID-19

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8 февраля 2022, 15:24

фото: pixabay.com

Клинический фармаколог,патологоанатом Александр Эдигер призвал "путешествующих бальзамировщиков" не сочинять слухи про вакцинированных от коронавируса людей, скончавшихся от COVID-19.

Последствия вакцинации от коронавирусной инфекции нового вируса продолжают обсуждать в соцсетях, специалисты и депутаты Госдумы.

Распространяется видео, в котором показаны длинные белые "шнуры", якобы найденные в венах после вскрытия тела жертвы ковиды. Авторы ролика рассказывают, что все покойные, из которых извлекли эти "тромбы" были вакцинированы.



Патологоанатом Александр Эдигер объяснил, что "это не тромбы, а посмертные фибринные сгустки", "сгустки фибрина, волокнистого белка плазмы крови". Они образовываются в сосудах после смерти, когда прекращается кровеобращение.

По словам специалиста, они бывают червеобразными, в форме орешков, пленками. Вот их то и выдают за нечто ранее не виданное, за последствия вакцинации, приведшие к смерти.

Эксперт не исключил, что это видео - провокации.

Патологоанатом наблюдал у 90% из семи тысяч трупов. "На видео нет ни одного прижизненного тромба, который мог бы стать причиной смерти", – рассказал Эдигер в беседе с "Общественной службой новостей". Он добавил, что скорость образования фибринных волокон в сосудах умерших может зависеть от исходного состояния, болезни покойного и температуры хранения тела.

Эдигер призвал "путешествующих бальзамировщиков" не распространять провокационную злобную чушь людям, не имеющим понятия в общей патологии.

Специалист отметил, что коронавирус в большинстве случаев сопровождается развитием тромбозов, тромбоэмболий, нарушениями микроциркуляции, и препараты влияния на кровь абсолютно необходимы, применяются в стационарах и амбулаторно. Их применение спасло сотни тысяч жизней.