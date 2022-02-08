IT-компании Челябинской области подчеркнули важность хартии «Цифровая этика детства»

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8 февраля 2022, 14:42 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Документ создан в рамках Альянса по защите детей в цифровой среде.

8 февраля, в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», эксперты обсудили вопрос создания безопасной для детей среды в интернете.

Эта проблема должна решаться на разных уровнях, считает уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Определенные положения необходимо закрепить на законодательном уровне, также добровольную ответственность должны нести распространители и создатели контента.

В рамках Альянса по защите детей в цифровой среде крупнейшими российскими IT-компаниями была создана хартия «Цифровая этика детства». В документе прописаны 5 принципов цифровой этики детства, все, кто их разделяет, могут присоединиться к хартии. Важность соглашения отметили представители региональных IT-компаний: директор по развитию ООО «ТРИДИВИ» Дмитрий Морозов; директор ООО «СТЕНДАП ИННОВАЦИИ» («Инновации детям») Дмитрий Андреев.

Как рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова, в Челябинской области запущен проект «Дети в интернете». Он реализуется при поддержке губернатора, уполномоченного по правам ребенка и регионального Центра мониторинга социальных сетей. Программа проекта включает в себя серию мероприятий с участие федеральных и региональных экспертов. Серии будут направлены на разную аудиторию — педагогов, работников системы образования, родителей, детей и подростков. Запланированы практико-ориентированные семинары с разборами кейсов.