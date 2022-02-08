Арктическая и Антарктическая экспедиции РФ: новые суда для работы ученых в экстремальных условиях

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2022, 14:30 Антон Дубровский, Журналист Источник: Известия

В России вводятся в эксплуатацию 2 новых самолета серии Ил-114. Они оснащены лыжно-колесным шасси для осуществления грузопассажирских перевозок на 6-м континенте. Известно, что этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Это связано с необходимостью обновления научно-исследовательской инфраструктуры в Антарктике и Арктике.



В ближайшее время также возможно принятие решения о поддержке создания для потребностей Росгидромета нового научно-экспедиционного ледокола ценой в 39,8 млрд рублей. Такой ледокол необходим для того, чтобы обеспечить функционирование 6 антарктических станций и 4-х полевых баз, которые используются для мониторинга окружающей среды полярных областей и проведения исследований.



По словам Александра Козлова, министра природных ресурсов и экологии России, в данный момент в Антарктиде происходит строительство нового зимовочного комплекса станции «Восток», который будет расположен в уникальном месте недалеко от подледникового озера Восток.



Росгидромет оснащает работу высокоширотной арктической экспедиции и Российской антарктической экспедиции. В данный момент «Михаил Сомов» и «Академик Федоров», суда ледового класса, построенные в 1975 и 1987 годах, отработали свои 25 лет. Это их эксплуатационный срок. Если они выйдут из строя, то будет невозможно добраться до полярных станций.



Для того чтобы заменить эти суда, АО «Адмиралтейские верфи» создало проект нового научно-экспедиционного судна, который был одобрен Российским морским регистром судоходства. Экспертиза расчетов трудоемкости и стоимости проекта выполнена АО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Стоимость строительства - 39,8 млрд рублей.



Новое судно оснащено 4 функциями. Оно может при рекордно низких температурах выполнять функции ледокола, при необходимости имеет возможность принять вертолет, перевезти и выгрузить большой объем грузов даже на необорудованный берег, а еще выдавать топливо на большие расстояния. Помимо этого, корабль может перевозить состав экспедиции и использоваться как пассажирский.

Отмечается, что строительство корабля будет способствовать созданию новых рабочих мест в высокотехнологических отраслях металлургии и промышленности.



Кабинет министров также занимается вопросом обновления парка воздушного транспорта. Стратегия развития деятельности в Антарктике до 2030 года предполагает, как уже было сказано выше, оснастить Российскую антарктическую экспедицию 2-мя самолетами серии Ил-114 на лыжно-колесном шасси для грузо-пассажирских перевозок. Самолеты смогут курсировать между Кейптауном ни антарктической станцией «Новолазаревская».

Так как между работающими постоянно станциями и сезонными полевыми базами расстояние от 1,5 до 2,5 тыс. км., то только при помощи этих самолетов появится возможность эффективно перевозить грузы и специалистов. Кроме этого, Ил-114 будет осуществлять аэрофотосъемку, ледовую разведку, воздушные геолого-геофизические работы, эвакуационные рейсы, поисковые и аварийно-спасательные работы. Самолёты ИЛ-114 смогут помочь развитию научной деятельности.



Полярники РФ проводят в Антарктиде исследования, которые имеют геополитическое значение. Так, на новой станции «Восток», планируются эксперименты по реконструкции климата и газового состава атмосферы Земли за последние 1,5 миллиона лет. Появится возможность получить новые данные о роли парниковых газов в глобальных климатических изменениях. Это все - научные исследования мирового уровня. Такие знания необходимы, потому что они могут помочь выяснить, что можно сделать для адаптации к происходящим изменениям климата.

Виктор Боярский, почетный полярник, считает, что в этом регионе России сегодня не хватает самолетов, и экспедиции, чаще всего, перевозят иностранными самолетами.



Эксперт сообщил: «Самолеты в Антарктике необходимы как воздух, поэтому отправка Ил-114 с лыжно-колесным шасси могла бы помочь исследователям». В свое время испытания наших самолетов были прерваны из-за крушения, на тот момент, единственного опытного военно-транспортного Ил-112В.

Так как на сегодня в Антарктике нет собственных российских самолетов, РФ приходится арендовать подходящие для этого иностранные воздушные суда типа «Баслер». Это сообщает резидент экспертного клуба ЦСР Александр Красноперов, который, одновременно, является руководителем высокоширотной экспедиции и ледового лагеря «Барнео».

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов также заметил: «Нынешние корабли, доставляющие людей и грузы в северное и южное полушария, устарели, в любой момент может произойти форс-мажор, а прерывать экспедиции ни в коем случае нельзя. Ведь научные исследования, которые ведут полярники, нужны не только нашей стране, но и всему миру».