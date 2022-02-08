Бортников призвал усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую безопасность

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8 февраля 2022, 15:09

Школа в Санкт-Петербурге, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Руководство российских учебных заведений обязано нести ответственность за действия при антитеррористической работе и устранении угроз терактов в школах и вузах страны. Такое заявление сделал председатель Национального антитеррористического комитета России Александр Бортников.

Администрации образовательных учреждений необходимо обязать обеспечивать безопасность детей. «Повышенное внимание следует уделять вопросам готовности персонала и охраны к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме», — приводит слова Бортникова РИА Новости.

Все руководство школ или вузов нести персональную ответственность за безопасность организации этой работы. Силовик также рассказал о предотвращении терактов в школах ряда субъектов РФ за последний период.

Бортников подчеркнул, что в большинстве подобных эпизодов на объектах образования, предотвращённых за несколько месяцев, инициаторами и исполнителями были сторонники «Колумбайна» (движение признано террористическим по решению Верховного суда РФ от 02.02.2022 г.).

Отмечается, что вынесенное в начале февраля решение суда было принято к исполнению немедленно.