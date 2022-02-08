В оперативном капремонте нуждаются 50% канализационных труб, иначе всё зальёт понятно чем

Коммунальная инфраструктура в стране имеет большой процент износа. За последние годы ремонт систем практически не проводился. Чиновники предлагают воспользоваться средствами из Фонда национального благосостояния и обновить структуру ЖКХ.
В оперативной замене нуждается треть теплосетей, почти 50% канализационных труб. Каждый пятый лифт отслужил свой срок и ждёт замены. Особо тревожная ситуация с состоянием коммунальной инфраструктуры наблюдается в Сибири, на Дальнем Востоке, в Крыму, где ремонт не проводился с советского периода.
Ежегодно в России необходимо заменять по 5% труб, чтобы постепенно провести ремонт всей системы и избежать крупных коммунальных аварий. По факту получается отремонтировать не более 2%, и то не всегда. Старение основных коммуникаций происходит намного быстрее их замены. Всё это влечёт рост тарифов, увеличение задолженностей и, в конечном счёте, отсутствие средств на ремонт.
За прошлый отопительный период в стране зафиксировано 7 тысяч аварий из-за высокого износа коммуникаций. На текущей момент правительство выделяет средства для ремонта системы ЖКХ на условиях софинансирования. Муниципальные бюджеты не в состоянии проводить ремонт за счёт собственных средств.
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