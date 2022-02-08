Бывшая жена Павла Мамаева узнала, что он скрывал свои доходы и решила претендовать на часть имущества

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8 февраля 2022, 14:09 Источник: Teleprogramma.pro

Алана Мамаева, фото: vk.com/alanamamaeva

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста, узнала, что во время брака Павел Мамаев скупал недвижимость - квартиры, дома и коммерческие помещения. Купленную недвижимость Мамаев оформлял на своих родителей. Отец футболиста умер летом 2021 года.

Узнав, что в браке Мамаев скрывал свои заработки, Алана решила восстановить справедливость.

Женщина подала иск в Пресненский суд Москвы. Если бывшей супруге Мамаева удастся доказать свою правоту, то футболист лишится внушительной части своего имущества.

Алана уверяет, что дома, квартиры, коммерческие помещения покупались без ее согласия, соответственно, у нее есть полное право вернуть часть потраченных средств.

Алана Мамаева может претендовать на 239 438 млн рублей.

Адвокат Вадим Лялин, представляющий интересы женщины, рассказал Teleprogramma.pro, что конкретно может потребовать его доверительница от бывшего мужа.

Квартира на Цветном бульваре в 117 кв. м – 111 миллионов 435 тысяч рублей – оформлена на мать;

Два машиноместа на Цветном бульваре – по 11 миллионов 858 рублей – оформлены на мать;

Нежилое помещение на Никольской улице в 128 кв. м – 185 миллионов 725 рублей – оформлено на отца;

Квартира в Хамовниках – 91 миллион рублей – оформлена на отца;

Три дома по Киевскому шоссе, стоимостью по 18 млн рублей – оформлены на отца;

Lexus LX 570 – 7 млн рублей – собственник — отец.

Сумма спорного имущества составляет 478 876 миллионов рублей. Алана требует половину.

После развода с Аланой Мамаев женился. Бывшая постоянно упоминает его в соцсетях, жалуется на копеечные алименты на дочь, возмущается, что Мамаев купил новой возлюбленной кольцо за 10 миллионов рублей и не жалеет денег на свою жизнь.