Опыт южноуральских НКО может быть востребован другими регионами России

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8 февраля 2022, 13:43 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Челябинская область может стать центром реализации межрегиональных проектов.

На территории региона действует большое количество профессиональных некоммерческих организаций, которые оказывают реальную помощь разным категориям нуждающихся граждан.

Челябинская область заинтересована в развитии некоммерческого сектора и получении южноуральцами качественных услуг благодаря реализации проектов НКО. Богатый и уникальный опыт региональных некоммерческих организаций позволяет им делиться своими компетенциями с коллегами из других уголков страны. Южный Урал может стать центром реализации межрегиональных проектов. Таким мнением поделился начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов в ходе пресс-конференции, которая состоялась 8 февраля в пресс-центре «Гранада Пресс».

Добавим, что некоммерческие организации региона могут получить финансирование на реализацию своих проектов. Сейчас идет прием заявок на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. НКО Южного Урала активно участвуют и побеждают в проводимых Фондом президентских грантов конкурсах.

Также в ближайшее время станет известно, когда в 2022 году будут проходить конкурсы на предоставление грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и инициативных граждан.