В Петербурге уголовные дела по фактам хищений денег возбуждены в отношении организаций, занимающихся уборкой снега

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8 февраля 2022, 13:13

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге уголовные дела по фактам хищений денежных средств возбуждены в отношении организаций, занимающихся уборкой снега в городе. Во вторник около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР проводят обыски примерно по 60 адресам Петербурга.

На сайте прокуратуры Санкт-Петербурга сообщается, что надзорное ведомство при непосредственном взаимодействии с органами внутренних дел, налоговыми органами, контрольным управлением администрации губернатора проверило соблюдение законодательства при организации уборки и содержания улично-дорожной сети, кровель домов в зимний период.

Уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи, возбуждены на основании полученных материалов прокурорских проверок.

Сегодня при координации органов прокуратуры подразделениями полиции проводятся обыски и другие следственные и процессуальные действия.

Ход и результаты расследования по уголовным делам поставлены на контроль в аппарате прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

По данным издания Фонтанка.ру, в северных районах Петербурга и в центре силовики 8 февраля обыскивают дорожные предприятия, на юге — жилищников.