Бизнес попал под прессинг: кто пытается получить контроль над рынком в Сочи?

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8 февраля 2022, 12:48 Сергей ИВАНОВ

Складывается впечатление, что территория рынка для кого-то кажется лакомым кусочком

На инвалида второй группы Марину Мирошниченко, которая занимается предпринимательской деятельностью, уже нескольких лет идет административный и судебный натиск, целью которого, по ее мнению, является захват принадлежащего ей недвижимого имущества. Какое решение примет Арбитражный суд Северо-Кавказского округа? Что ответит предпринимательнице председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин?

Всем хорошо известен посыл российского руководства: «перестать кошмарить бизнес» плановыми и неплановыми проверками, потому что подобные мероприятия мешают бизнесу и чреваты злоупотреблениями со стороны должностных лиц. В информационном пространстве Кубани регулярно всплывают истории о том, как действующие или бывшие сотрудники МЧС через аффилированные с ними фирмы продвигают услуги пожарной безопасности и, ссылаясь на требования закона, принуждают предпринимателей к сотрудничеству. Опять же перед страхом плановых и внеплановых проверок со стороны государства. В этих случаях нормы безопасности становятся в руках знающих людей инструментами давления на бизнес.



Отменили — потом возобновили.

Не так давно наш материал был посвящен крупнейшей взятке 2019 года, в которой были уличены сотрудники нормативно-технического отдела Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по краю. Они получили «мзду» за общее покровительство над коммерческой организацией, в результате чего стали фигурантами уголовного дела. Следователи третий год проверяют обстоятельства дела и определяют круг лиц, причастных к взятке, а в это время в курортном городе Сочи налицо очередная схема административного давления на бизнес.

По мнению предпринимательницы Марины Мирошниченко, рядовая пожарная проверка, которую органы МЧС провели в ее торговых помещениях на рынке Хосты, вылилась в изнурительные судебные тяжбы. Обычное административное правонарушение, которое суды обоснованно отменили, не найдя его состава, должностное лицо отделения надзорной деятельности и профилактической работы Хостинского района отдела НДиПР управления по городу Сочи Огненко пытался обернуть как уголовное преступление. Но когда и этого не получилось, пожарные добились восстановления срока подачи жалобы на вступившее в законную силу решение арбитражного суда, и на этот раз Фемида, имея перед собой материалы дела, из которых таинственным образом исчезли доказательства истца Мирошниченко, принялась поддерживать позицию ведомства. То есть ранее отмененное предписание получило новую жизнь и снова нависло дамокловым мечом над бизнесом Мирошниченко.

За всеми этими действиями предприниматель видит попытку выжать из нее ресурсы, усыпить бдительность и отобрать объекты недвижимости — вспомогательные помещения на Хостинском рынке, находящиеся в ее собственности. Иными словами, обстоятельства складываются таким образом, что Мирошниченко склоняют к мировому соглашению, по которому она отступится от своих интересов и послушно согласится с тем, что ей предложит другая сторона. Ведь помимо пожарного прессинга она регулярно получает однотипные иски о сносе хозпостроек от одного и того же бизнесмена Джериева, который в свою очередь заручается поддержкой прокуратуры и привлекает к этим вопросам местные власти. А теперь подробнее.



Состава нет, а нарушение есть?

На фоне междоусобицы между предпринимателями Мирошниченко и Джериевым, в которой последний постоянно направляет иски о сносе строений Мирошниченко, но постоянно проигрывает, летом 2019 года возникла странная ситуация с надзорными органами МЧС, которые почему-то вдруг стали действовать созвучно с Джериевым. Предпринимателя Мирошниченко за месяц предупредили о проведении плановой проверки, однако нагрянули в тот момент, когда хозяйки объектов на месте не было. Причем, по утверждению предпринимателя, ей о своем прибытии не сообщили и документов у нее не запрашивали. Позднее стало известно, что акт проверки и предписание были направлены ей по почте, но к адресату не попали и вернулись обратно в МЧС.

О том, что проверка состоялась и были выявлены какие-то нарушения, Мирошниченко узнала лишь из повестки в Хостинский районный суд Сочи. Благодаря представленным ею доказательствам до суда апелляционной инстанции дошло только три из восьми якобы выявленных инспектором Огненко нарушений. При этом Краснодарский краевой суд вообще усомнился в верности выводов суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции другим составом судей.

Хостинский районный суд заново рассмотрел дело и прекратил производство по делу в отношении Мирошниченко в связи с отсутствием события административного правонарушения в области нарушений пожарной безопасности.

Однако хитрость в том, что помимо нарушений и штрафа, которые суды отменили, продолжало действовать предписание пожарного инспектора об устранении данных нарушений. За их невыполнение, пока шли суды, инспектор Огненко стал выписывать новые административные штрафы. И интересно, что мировые судьи Хостинского района признавали правоту должностного лица, а вышестоящие инстанции с решениями своих коллег не соглашались и наказания отменяли по причине отсутствия состава административного правонарушения.



Из дела исчезли доказательства.

Необходимо было разорвать порочный круг, избавиться от постоянных проверок выполнения предписаний по «аннулированным» судом правонарушениям, поэтому Мирошниченко обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края, чтобы признать данное предписание незаконным.

По словам предпринимателя, в материалах дела об оспаривании предписания находились доказательства ИП Мирошниченко, которые легли в основу решений судов общей юрисдикции о прекращении административных дел в отношении предпринимателя. И на данные доказательства судья арбитражного суда ссылался при вынесении решения о признании незаконным предписания инспектора. В судебном решении сказано, что представленные доказательства подтверждают отсутствие у Мирошниченко правонарушений, указанных в предписании, а также о том, что уже существуют судебные акты о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события правонарушения, поэтому предписание является незаконным.

Выводы арбитражного суда первой инстанции поддержал и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону, отметив, что первая инстанция вынесла законное и обоснованное решение.

Между тем Арбитражный суд Северо-Кавказского округа восстановил ведомству срок подачи кассационной жалобы, после чего внезапно отменил решение арбитража и апелляционное определение, направив дело на новое рассмотрение тому же судье. И когда дело снова вернулось в арбитражный суд, из материалов дела, как уверяет Мирошниченко, «исчезли» доказательства, представленные ею при подаче заявления в Арбитражный суд, которые оценивались судьей Шкирой при вынесении судебного акта. Судье был заявлен отвод, который остался без удовлетворения. Ну и раз доказательства в деле отсутствовали, судья Шкира вынес новое решение: признал недействительным предписание лишь по одному из правонарушений, а по всем остальным пунктам отказал. Своим постановлением вышестоящая апелляционная инстанция оставила без изменения решение арбитража.



Откуда такая настойчивость?

И сейчас вызывает массу вопросов столь неуклонная многолетняя настойчивость органов МЧС, их пожарного инспектора Огненко и столь кардинальный судебный перелом, которого им удалось добиться. С чем связан такой натиск на отдельно взятого предпринимателя? Что скажет кассационная инстанция Арбитражного суда Северо-Кавказского округа? Неужели не заметит «тонкостей», благодаря которым эмчеэсовцы смогли добиться своего?

Интересно, что до того, как произошел столь вожделенный судебный перелом, должностные лица безуспешно пытались возбудить уголовное дело в отношении предпринимателя Мирошниченко в связи с тем, что она якобы предоставляла в суды ложные доказательства.

«Постановлением „Об отказе в возбуждении уголовного дела” от 04 сентября 2020 г. „неизвестному лицу” отказано в возбуждении уголовного дела в отношении меня, при этом в указанном постановлении отсутствует информация, „кто обратился и кому отказано”, возможно, с целью скрыть фамилии должностных лиц Посевина и Огненко», — пишет предприниматель Мирошниченко в своей жалобе на имя Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

В жалобе указано, что одни и те же лица: предприниматель-конкурент, сотрудник прокуратуры и инспектор МЧС — постоянно фигурируют в вопросах оспаривания имущественных прав Мирошниченко на определенные объекты недвижимости и незаконности тех или иных ее действий. Предприниматель Джериев на протяжении нескольких лет подает однотипные иски, настаивая на незаконности того или иного строения, принадлежащего Мирошниченко, и всякий раз проигрывает. Сотрудник прокуратуры, подготовивший рапорт в Следственный комитет о якобы совершённом уголовном преступлении, готовит и направляет представление администрации города Сочи о необходимости подачи иска к Мирошниченко о сносе строений, на которые жалуется Джериев. Инспектор пожарной службы, как мы уже указывали, проводит проверки и долгое время бьется в судах за то, чтобы признать неугодного предпринимателя нарушителем закона. По мнению Мирошниченко, все эти действия являются звеньями одной цепи, преследующими один и тот же «интерес», который, как ей кажется, заключается в намерении лишить ее имущества.

Обращаясь к председателю Следственного комитета, предприниматель просит взять дело под личный контроль и ни в коем случае не передавать ее жалобу в Краснодарский край, потому что она обязательно будет спущена в Сочи и не будет рассмотрена по существу.

Важным этапом борьбы предпринимателя за справедливость станет заседание в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Наши журналисты намерены присутствовать на рассмотрении дела. Надеемся, суд кассационной инстанции будет максимально беспристрастным и вынесет законное и обоснованное решение.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для проверки изложенной информации и вынесения необходимого процессуального решения.