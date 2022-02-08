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8 февраля 2022, 12:05 Источник: Свободная пресса

Геннадий Зюганов, фото: vk.com/gennadiy_zyuganov

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал одной из пяти главных угроз для России кризис в сфере ЖКХ. Зюганов сообщил, что 7 февраля в Госдуме были проведены парламентские слушания, посвященные вопросам ЖКХ.



В понедельник вечером в аккаунте политика в соцсети "ВКонтакте" появился пост, в котором говорится, что "коммунальное хозяйство – это ключевая жизнеобеспечивающая отрасль, в которой, к сожалению, за последние 30 лет накопилась масса проблем".

Зюганов отметил, что при этом ситуация продолжает ухудшаться. Он назвал "пять угроз, с которыми сталкивается наша страна, - вымирание, обнищание, раскол общества, технологическое отставание - именно износ оборудования и всех систем управления и организации является наиболее критичным".

По мнению Геннадия Зюганова, попытки приватизировать сферу ЖКХ ни к чему хорошему не приведут, так как никакие частные предприниматели не справятся с решением тех масштабных проблем, которые накопились в сфере. Он уверен, что в такой большой и холодной стране, как Россия, "ЖКХ должно иметь централизованное управление".

В Счётной палате заявили, что коммунальная инфраструктура в России изношена на 60 процентов. Эксперты считают, что ситуация гораздо хуже, - сообщает "Свободная пресса".